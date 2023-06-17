"Система УДАР": Названы первые признаки инсульта, требующие немедленной госпитализации

Асимметричность лица, нарушение речи и слабость в руке или ноге являются первыми признаками инсульта, которые требуют срочной госпитализации. Об этом читателей Лайфа предупредил невролог ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Артём Толмачёв. При этом иногда инсульт может проявляться внезапными головокружением, тошнотой и нарушением координации.

"Для выявления инсульта хорошо подходит система УДАР: У — улыбка (искривление улыбки или лица с одной стороны), Д — движение (слабость в руке и/или ноге с одной стороны), А — артикуляция (нарушена речь), Р — решение (вызвать скорую помощь). <...> Важно понимать, что инсульт самостоятельно не пройдёт, поэтому крайне важно сразу же вызывать медиков", — пояснил врач.

По словам невролога, чаще всего инсульту подвержены люди, страдающие артериальной гипертензией, заболеваниями сердца (например, мерцательная аритмия или последствия инфаркта миокарда), сахарным диабетом, дислипопротеинемией (любые изменения липидного состава плазмы крови). Кроме того, факторами риска служат злоупотребление алкоголем и курение, а также неправильное питание, регулярный стресс и низкий уровень физической активности. Также чаще инсульт поражает тех, у кого есть генетическая предрасположенность к сосудистым заболеваниям головного мозга.

Не допустить инсульт можно, устранив причины, которые к нему приводят. Для этого нужно следить за артериальным давлением, уровнем холестерина и состоянием сосудов шеи, также следует отказаться от вредных привычек и добавить умеренные физические нагрузки. Сердечникам и диабетикам необходимо делать то же самое, но с учётом их терапии по основным заболеваниям, резюмировал Толмачёв.