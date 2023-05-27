Учёные назвали болезнь, из-за которой люди начнут умирать в 2 раза чаще

Количество смертей от инсульта увеличится в два раза к 2030 году. Об этом пишет Express со ссылкой на учёных из китайского университета, проанализировавших данные Global Health Data Exchange.

Если в 2019 году от этой болезни умирало 3,29 миллиона человек в год, то примерно через семь лет такой показатель достигнет отметки в 6,4 миллиона, предупредили эксперты. По их мнению, ситуацию усугубляют курение, неправильное питание, дисфункция почек, ожирение, высокое кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови.

"Это увеличение глобального числа смертей от ишемического инсульта наряду с прогнозируемым дальнейшим увеличением в будущем вызывает беспокойство. Но ишемические инсульты можно предотвратить. Наши исследования показывают, что именно сочетание факторов образа жизни приводит к повышенному риску инсульта", — пояснил автор исследования Лизе Сюн.

При этом частота заболевания на 100 тысяч человек заметно уменьшилась в период с 1999 по 2019 годы — с 66 до 44. Учёные уверены, что рост количества инсультов в мире происходит в основном за счёт увеличения числа людей на планете и старения.