Учёные назвали болезнь, из-за которой люди начнут умирать в 2 раза чаще
Express: Учёные считают, что смертность от инсульта вырастет вдвое к 2030 году
Количество смертей от инсульта увеличится в два раза к 2030 году. Об этом пишет Express со ссылкой на учёных из китайского университета, проанализировавших данные Global Health Data Exchange.
Если в 2019 году от этой болезни умирало 3,29 миллиона человек в год, то примерно через семь лет такой показатель достигнет отметки в 6,4 миллиона, предупредили эксперты. По их мнению, ситуацию усугубляют курение, неправильное питание, дисфункция почек, ожирение, высокое кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови.
"Это увеличение глобального числа смертей от ишемического инсульта наряду с прогнозируемым дальнейшим увеличением в будущем вызывает беспокойство. Но ишемические инсульты можно предотвратить. Наши исследования показывают, что именно сочетание факторов образа жизни приводит к повышенному риску инсульта", — пояснил автор исследования Лизе Сюн.
При этом частота заболевания на 100 тысяч человек заметно уменьшилась в период с 1999 по 2019 годы — с 66 до 44. Учёные уверены, что рост количества инсультов в мире происходит в основном за счёт увеличения числа людей на планете и старения.
Ранее Лайф писал, что злоупотребление вином может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, а также грозит инсультом. Кроме того, ухудшаются умственные способности и страдает психика.
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