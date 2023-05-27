Врач объяснила, какие болезни скрываются под диагнозом "вегетососудистая дистония"

Вегетососудистая дистония (ВСД) — это собирательный термин, который включает в себя огромное множество жалоб, в том числе головную боль, головокружение, слабость, утомляемость, нарушения сна, тревогу, снижение настроения, шум в ушах и обмороки. Официально такого заболевания не существует. О том, какие болезни на самом деле скрываются за этим диагнозом, в беседе с Лайфом рассказала невролог "СМ-Клиника" Диана Андреева.

"На сегодняшний день нигде в мире такой диагноз не ставят, так как такое количество самых разнообразных жалоб не может укладываться в одно заболевание. Однако ещё не так давно этот диагноз активно ставили", — пояснила врач.

По её словам, под маской ВСД у пациента могут скрываться самые различные заболевания: инсульт, мигрень, тревожные, депрессивные и панические расстройства, заболевания щитовидной железы или вестибулярного аппарата, анемия, артериальная гипертония, нарушения ритма сердца, сахарный диабет и т. д. Причём, если пациенту ошибочно диагностировали вегетососудистую дистонию и, соответственно, назначили неправильное лечение, это может лишь усугубить положение и нанести организму серьёзный вред.

"Важно помнить, если вам или вашим близким когда-то ставили такой диагноз — значит, истинная причина вашего состояния так и не была определена. А если нет правильного диагноза, то и лечения соответствующего тоже нет", — заключила Андреева.