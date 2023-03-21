Врач объяснила, какие болезни на самом деле прячутся за диагнозом вегетососудистая дистония

Термин вегетососудистая дистония включает в себя симптомы различных заболеваний и не используется в западных странах, часто врачи ставят такой диагноз для удобства. Об этом рассказала руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева.

По словам специалиста, при дисфункции вегетативной нервной системы наблюдаются самые разные симптомы, например, со стороны нервной системы, желудочно-кишечного тракта, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Нередко термин "вегетососудистая дистония" врачи применяют просто для экономии времени и не разбираются в проблеме.

"Постановке этих диагнозов нередко сопутствуют неподходящие и неэффективные меры лечения, что может ухудшать прогноз болезни и качество жизни пациентов", — отметила медик в беседе с "Газетой.ru".

Она добавила, что в западных странах вместо диагноза "вегетососудистая дистония" предлагается термин "нарушения вегетативной нервной системы неуточнённые". Среди признаков этого недуга отмечают немного повышенную температуру тела, онемение, жжение, беспокойство, головную боль, проблемы с вдыханием воздуха и другое.

Эксперт указала, что под маской вегетососудистой дистонии могут скрываться тревожные расстройства, панические атаки и депрессия. При неправильном лечении у пациентов повышаются риски возникновения побочных эффектов. Состояние здоровья улучшится только при правильном подборе терапии, заключила Терентьева.