Захарова заявила об ожидании реакции Гутерриша по планам меморандума РФ — ООН

Москва ждёт реакции генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша в отношении меморандума Россия — ООН, действующего три года, для выхода из которого необходимо письменное уведомление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В предстоящий период ожидаем реакции генсекретаря ООН по его планам в отношении меморандума Россия — ООН, который, как известно, действует три года и для выхода из него необходимо предварительное (за три месяца) письменное уведомление. Это покажет истинные намерения ооновцев в контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности и борьбы с голодом", — отметила дипломат.

Захарова также назвала заявления Гутерриша о российских ударах по Одессе "наглядной иллюстрацией лицемерия", отметив методичное замалчивание руководством ООН по политическим мотивам террористических атак Киева.