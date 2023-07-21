Захарова заявила об ожидании реакции Гутерриша по планам меморандума РФ — ООН
Москва ждёт реакции генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша в отношении меморандума Россия — ООН, действующего три года, для выхода из которого необходимо письменное уведомление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В предстоящий период ожидаем реакции генсекретаря ООН по его планам в отношении меморандума Россия — ООН, который, как известно, действует три года и для выхода из него необходимо предварительное (за три месяца) письменное уведомление. Это покажет истинные намерения ооновцев в контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности и борьбы с голодом", — отметила дипломат.
Захарова также назвала заявления Гутерриша о российских ударах по Одессе "наглядной иллюстрацией лицемерия", отметив методичное замалчивание руководством ООН по политическим мотивам террористических атак Киева.
Ранее Мария Захарова заявила, что реакция Вашингтона на теракт на Крымском мосту является очередной манипуляцией. При этом, по словам высокопоставленного российского дипломата, самое важное — это то, что президент Украины Владимир Зеленский стал токсичным для западных стран.
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