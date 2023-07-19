Захарова назвала условие, при котором Россия вернётся к обсуждению зерновой сделки

У ООН есть ещё три месяца для выполнения меморандума с РФ по вывозу российских зерна и удобрений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У ООН ещё есть три месяца для возможности реализации достижения конкретных результатов", — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.