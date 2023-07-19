Захарова назвала условие, при котором Россия вернётся к обсуждению зерновой сделки
Захарова: У ООН есть три месяца для выполнения меморандума с РФ по зерну
У ООН есть ещё три месяца для выполнения меморандума с РФ по вывозу российских зерна и удобрений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У ООН ещё есть три месяца для возможности реализации достижения конкретных результатов", — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.
Как указала Захарова, российская сторона вернётся к обсуждению зерновой сделки только в том случае, если будут конкретные результаты.
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД России уточнили, что она прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. Лайф также писал, что Турция не поддержит идеи Киева о зерновой сделке без участия России.
ТАСС / Бобылев Сергей