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19 июля, 07:39
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Захарова назвала условие, при котором Россия вернётся к обсуждению зерновой сделки

Захарова: У ООН есть три месяца для выполнения меморандума с РФ по зерну

У ООН есть ещё три месяца для выполнения меморандума с РФ по вывозу российских зерна и удобрений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У ООН ещё есть три месяца для возможности реализации достижения конкретных результатов", — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

Как указала Захарова, российская сторона вернётся к обсуждению зерновой сделки только в том случае, если будут конкретные результаты.

Турции предрекли проблемы из-за выхода России из зерновой сделки

Турции предрекли проблемы из-за выхода России из зерновой сделки

Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД России уточнили, что она прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. Лайф также писал, что Турция не поддержит идеи Киева о зерновой сделке без участия России.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Иван Косицын
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