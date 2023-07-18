Турции предрекли проблемы из-за выхода России из зерновой сделки

Он подчеркнул, что черноморская зерновая инициатива не принесла результатов российской экономике, поскольку требования Москвы так и не были выполнены, несмотря на данные ей обещания. Основными выгодополучателями от продажи украинского зерна были отдельные представители киевской элиты и, конечно же, западные страны. При этом эксперт обратил внимание на то, что Турция была заметным игроком, который получал от сделки не только политические очки, но и ощутимые финансовые вложения.