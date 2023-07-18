Турции предрекли проблемы из-за выхода России из зерновой сделки
Политолог Котов: Выход России из зерновой сделки является логичным решением
Выход России из зерновой сделки является абсолютно логичным решением, считает политолог, член экспертного клуба "Дигория" Кирилл Котов.
Он подчеркнул, что черноморская зерновая инициатива не принесла результатов российской экономике, поскольку требования Москвы так и не были выполнены, несмотря на данные ей обещания. Основными выгодополучателями от продажи украинского зерна были отдельные представители киевской элиты и, конечно же, западные страны. При этом эксперт обратил внимание на то, что Турция была заметным игроком, который получал от сделки не только политические очки, но и ощутимые финансовые вложения.
"С выходом России из сделки роль Турции в глобальных политических процессах снизится, а [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган будет искать способы продления договорённостей или усиления собственных позиций через инициацию других гуманитарных и переговорных процессов", — сказал Котов в беседе с РИАМО.
Политолог также указал на то, что реакция Запада на выход России из сделки "относительно сдержанная". Сейчас они пытаются придумать пути репутационного, экономического и политического форсирования.
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД уточнили, что он прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.
Shutterstock