Регион

Уведомления отключены

22 июля, 04:32

Число работающих женщин в Японии впервые оказалось выше 30 миллионов

В 2022 году общее число трудоустроенных женщин в Японии впервые превысило 30 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные статистические данные Министерства по административным делам и коммуникациям страны.

Перед этим подобное исследование проводили в 2017-м. С того момента их число выросло на 1,22 млн — до 30,3 млн. Сейчас работу имеют 53,2% жительниц Японии. Чаще всего трудоустроены женщины в возрасте от 25 до 39 лет — в этой возрастной категории занятость достигает 81,5%. Доля женщин с частичной занятостью за пять лет увеличилась на один процент и достигла 32,8% всех работающих японок.

В Японии стало рекордно мало детей

В Японии стало рекордно мало детей

Работающих мужчин в Японии, наоборот, стало на 300 тысяч меньше, общее число составляет 36,7 млн. Всего же в прошлом году из почти 125-миллионного населения страны официальную работу имело 67 млн человек, что также является рекордно высоким показателем.

Однако есть и проблемы. Так, в Японии наблюдается тенденция к старению общества. Например, трудоспособное население в возрасте от 15 до 64 лет составляет 60,9%, в то время как почти каждый третий японец (29%) — старше 65 лет. Кроме того, продолжается 14-летняя низкая рождаемость. Подобная демографическая ситуация уже дала результаты: например, в стране массово закрываются школы.

Ранее сообщалось, что Япония осенью этого года проведёт онлайн-саммит G7. Главной темой встречи станут вопросы, связанные с генеративным искусственным интеллектом.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Япония
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров