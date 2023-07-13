Кисида заявил, что Япония осенью проведёт онлайн-саммит G7

Япония осенью этого года проведёт онлайн-саммит "Группы семи". Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. В 2023 году Токио председательствует в G7.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Япония в Брюсселе политик уточнил, что главной темой встречи станут вопросы, связанные с генеративным искусственным интеллектом. Также Кисида подчеркнул, что проблемы, связанные со стремительным развитием искусственного интеллекта, в частности генеративного ИИ, стали серьёзным вызовом для всего мира. По словам премьера, Токио возглавит международный диалог по этой проблеме. Отметим, что в мае Япония провела саммит G7 в Хиросиме.