"Большая семёрка" приняла декларацию о гарантиях безопасности Украине
Лидеры стран G7 сегодня по итогам встречи в Вильнюсе приняли заявление о дальнейшей поддержке Украины, в том числе долговременные гарантии безопасности для неё. Сообщил об этом Фумио Кисида — премьер Японии, которая председательствует в "семёрке".
"Сегодня мы можем объявить о совместной декларации о поддержке Украины", — сказал он журналистам.
Что предусматривает декларация о гарантиях безопасности Украине:
- активы России будут заморожены G7, пока она "не выплатит ущерб" Украине;
- будет разработан механизм возмещения этого "ущерба";
- "Большая семёрка" продолжит санкционное давление на Россию;
- G7 нарастит поставку вооружений Украине, отдав приоритет дальнобойной артиллерии и боевой авиации;
- "семёрка" будет поддерживать дальнейшее развитие оборонно-промышленной базы Украины, обучать украинских военнослужащих;
- "Большая семёрка" начнёт переговоры по более детальным гарантиям Киеву;
- G7 будет работать с Украиной над расширенным пакетом договорённостей по безопасности;
- Украина обязуется провести реформы госуправления в рамках гарантий безопасности.
Напомним, ранее в Кремле заявили, что намерение стран "Большой семёрки" предоставить гарантии безопасности Украине ошибочно и опасно. Такими действиями страны G7 посягают на безопасность России.
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