"Большая семёрка" приняла декларацию о гарантиях безопасности Украине

Лидеры стран G7 сегодня по итогам встречи в Вильнюсе приняли заявление о дальнейшей поддержке Украины, в том числе долговременные гарантии безопасности для неё. Сообщил об этом Фумио Кисида — премьер Японии, которая председательствует в "семёрке".