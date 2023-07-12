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12 июля, 14:35

"Большая семёрка" приняла декларацию о гарантиях безопасности Украине

Лидеры стран G7 сегодня по итогам встречи в Вильнюсе приняли заявление о дальнейшей поддержке Украины, в том числе долговременные гарантии безопасности для неё. Сообщил об этом Фумио Кисида — премьер Японии, которая председательствует в "семёрке".

"Сегодня мы можем объявить о совместной декларации о поддержке Украины", сказал он журналистам.

Что предусматривает декларация о гарантиях безопасности Украине:

  • активы России будут заморожены G7, пока она "не выплатит ущерб" Украине;
  • будет разработан механизм возмещения этого "ущерба";
  • "Большая семёрка" продолжит санкционное давление на Россию;
  • G7 нарастит поставку вооружений Украине, отдав приоритет дальнобойной артиллерии и боевой авиации;
  • "семёрка" будет поддерживать дальнейшее развитие оборонно-промышленной базы Украины, обучать украинских военнослужащих;
  • "Большая семёрка" начнёт переговоры по более детальным гарантиям Киеву;
  • G7 будет работать с Украиной над расширенным пакетом договорённостей по безопасности;
  • Украина обязуется провести реформы госуправления в рамках гарантий безопасности.

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Напомним, ранее в Кремле заявили, что намерение стран "Большой семёрки" предоставить гарантии безопасности Украине ошибочно и опасно. Такими действиями страны G7 посягают на безопасность России.

Обложка ©

Flickr / nato

Андрей Григорьев
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