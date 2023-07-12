Песков: Гарантии G7 для Украины — это посягательство на безопасность России
Намерение стран "Большой семёрки" (G7) предоставить гарантии безопасности Украине ошибочно и опасно. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду, 12 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такими действиями страны содружества посягают на безопасность нашего государства.
Представитель Кремля отметил, что тема гарантий Украине связана с темой возможного вступления страны в НАТО. Отношение российской стороны к этому известно — оно резко негативное, напомнил Песков.
"Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным", — сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву, вероятно, будет ратифицирована 12 июля в рамках саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе. Документ предусматривает, в частности, выделение военной техники и усиление обмена разведданными.