Регион

Уведомления отключены

12 июля, 09:41

Песков: Гарантии G7 для Украины — это посягательство на безопасность России

Намерение стран "Большой семёрки" (G7) предоставить гарантии безопасности Украине ошибочно и опасно. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду, 12 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такими действиями страны содружества посягают на безопасность нашего государства.

Представитель Кремля отметил, что тема гарантий Украине связана с темой возможного вступления страны в НАТО. Отношение российской стороны к этому известно — оно резко негативное, напомнил Песков.

"Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным", — сказал представитель Кремля.

Захарова: Публичное унижение Зеленского на саммите НАТО — это часть игры

Захарова: Публичное унижение Зеленского на саммите НАТО — это часть игры

Ранее сообщалось, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву, вероятно, будет ратифицирована 12 июля в рамках саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе. Документ предусматривает, в частности, выделение военной техники и усиление обмена разведданными.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • НАТО
  • g7
  • Украина
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров