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12 июля, 08:07

В США заявили, что страны G7 объявят о гарантиях безопасности для Украины

Лидеры стран G7 намерены объявить о долгосрочных обязательствах по поддержке Украины. Об этом журналистам рассказала старший директор по Европе Совета нацбезопасности при Белом доме Аманда Слоут.

"Президент Байден и лидеры G7 вместе с Владимиром Зеленским сделают важное заявление сегодня днём, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке народа Украины", — уточнила она.

По словам Слоут, 12 июля также планируется объявить о планах стран "Большой семёрки" помочь Киеву создать вооружённые силы, которые смогут защищать себя и сдерживать будущие атаки. Кроме того, она уточнила, что сегодня начнётся серия переговоров стран G7 с Украиной по достижению двусторонних гарантий безопасности. По данным СМИ, декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву, вероятно, будет ратифицирована 12 июля в рамках саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе. Документ предусматривает, в частности, выделение военной техники и усиление обмена разведданными.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что участники саммита НАТО упразднили план действий для вступления Украины и пообещали пригласить Киев в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не назвал. Лидер Незалежной Владимир Зеленский не стал давать каких-либо комментариев насчёт итогового документа саммита НАТО. При этом ранее политик подверг жёсткой критике военный блок за неопределённую позицию по вступлению Украины в альянс.

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Unsplash

Иван Косицын
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