В США заявили, что страны G7 объявят о гарантиях безопасности для Украины

"Президент Байден и лидеры G7 вместе с Владимиром Зеленским сделают важное заявление сегодня днём, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке народа Украины", — уточнила она.

По словам Слоут, 12 июля также планируется объявить о планах стран "Большой семёрки" помочь Киеву создать вооружённые силы, которые смогут защищать себя и сдерживать будущие атаки. Кроме того, она уточнила, что сегодня начнётся серия переговоров стран G7 с Украиной по достижению двусторонних гарантий безопасности. По данным СМИ, декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву, вероятно, будет ратифицирована 12 июля в рамках саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе. Документ предусматривает, в частности, выделение военной техники и усиление обмена разведданными.