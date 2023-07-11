Не при Байдене : В Госдепе объяснили, почему Украине сейчас не светит вступление в НАТО
Госдеп: Вступление Украины в НАТО сейчас означало бы войну США с Россией
Вступление Украины в НАТО в ходе боевых действий означало бы втягивание США в вооружённый конфликт с Россией. Такое пояснение дал журналистам глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя сдержанные заявления на саммите альянса в Вильнюсе. Он подчеркнул, что при администрации Байдена такого не случится.
"Было бы нецелесообразно принимать Украину в НАТО сейчас, когда она находится в состоянии войны, что означало бы вступление Соединённых Штатов в войну с Россией", — сказал дипломат.
Как подчеркнул он, президент США "с самого начала дал понять, что, пока он руководит, этого (вступления Украины в НАТО во время конфликта. — Прим. ред.) не произойдёт".
Напомним, сегодня участники саммита НАТО упразднили план действий для вступления Украины и пообещали пригласить Киев в альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. Точной даты не назвали.
Flickr / Whitehorse