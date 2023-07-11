Не при Байдене : В Госдепе объяснили, почему Украине сейчас не светит вступление в НАТО

Вступление Украины в НАТО в ходе боевых действий означало бы втягивание США в вооружённый конфликт с Россией. Такое пояснение дал журналистам глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя сдержанные заявления на саммите альянса в Вильнюсе. Он подчеркнул, что при администрации Байдена такого не случится.

"Было бы нецелесообразно принимать Украину в НАТО сейчас, когда она находится в состоянии войны, что означало бы вступление Соединённых Штатов в войну с Россией", — сказал дипломат.

Как подчеркнул он, президент США "с самого начала дал понять, что, пока он руководит, этого (вступления Украины в НАТО во время конфликта. — Прим. ред.) не произойдёт".