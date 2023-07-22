В России через два года планируют обучать 40 тысяч студентов в сфере беспилотных систем
Минобрнауки заявило о планах в 2025 году обучать 40 тысяч студентов в сфере БАС
В России в 2025 году около 40 тысяч студентов будут проходить обучение в вузах в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.
"Планируется, что в университетах в 2025 году профильное обучение, связанное со сферой беспилотных авиационных систем, будут проходить порядка 40 тысяч студентов, в 2030-м — уже около 180 тысяч студентов", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.
Также уточняется, что образовательные модули в рамках запланированного к реализации федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" будут разрабатываться и актуализироваться каждый год при участии федеральных учебно-методических объединений и образовательных организаций высшего образования.
На сегодняшний день в РФ сформировано единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в сфере БАС. У высших учебных учреждений есть возможность разрабатывать гибкие образовательные программы в соответствии с актуальными запросами рынка труда и работодателей. Благодаря этому вузы могут готовить достаточно компетентных специалистов.
Ранее Лайф рассказывал о создании федерального центра беспилотных авиационных систем в Саратовской области, идею поддержал президент России Владимир Путин. На базе кластера планируется обучать пилотов, а также преподавателей для ведения занятий в школах, техникумах и вузах.
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