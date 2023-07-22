В России через два года планируют обучать 40 тысяч студентов в сфере беспилотных систем

В России в 2025 году около 40 тысяч студентов будут проходить обучение в вузах в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

"Планируется, что в университетах в 2025 году профильное обучение, связанное со сферой беспилотных авиационных систем, будут проходить порядка 40 тысяч студентов, в 2030-м — уже около 180 тысяч студентов", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Также уточняется, что образовательные модули в рамках запланированного к реализации федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" будут разрабатываться и актуализироваться каждый год при участии федеральных учебно-методических объединений и образовательных организаций высшего образования.

На сегодняшний день в РФ сформировано единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в сфере БАС. У высших учебных учреждений есть возможность разрабатывать гибкие образовательные программы в соответствии с актуальными запросами рынка труда и работодателей. Благодаря этому вузы могут готовить достаточно компетентных специалистов.