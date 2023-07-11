В Госдуме призвали бесплатно обучать в колледжах бойцов СВО и их детей

Бойцы из зоны специальной военной операции (СВО) и их дети должны бесплатно учиться в российских колледжах и техникумах. С такой идеей выступили депутаты Государственной думы, сообщил член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов.

"На последних встречах с жёнами мобилизованных в Воронеже я получил целый комплект наказов по улучшению социальной поддержки. Выполняю. Федеральный законопроект о бесплатных колледжах инициировал с поддержкой фракции "Справедливая Россия — За правду" и лично Сергея Миронова", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Среди тех, кто подписал документ, — Сергей Миронов, Яна Лантратова, Дмитрий Кузнецов и Геннадий Семигин. Парламентарии считают, что граждане, которые проходят военную службу в зоне СВО, мобилизованные и добровольцы, а также их дети должны иметь право на квоты при получении среднего профессионального образования за счёт бюджета. Поправки в законопроект направлены на имя председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

"Предлагается установить, что право на приём на обучение по программам среднего профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах отдельной квоты имеют лица по аналогии с предоставленным правом на приём на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (вузов) в пределах отдельной квоты", — сказано в документе.