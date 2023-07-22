Регион

Уведомления отключены

22 июля, 16:56

Пропавшую в Сарове женщину нашли спустя пять дней в четырёх километрах от дома

В Нижегородской области нашли женщину, пропавшую в лесу пять дней назад

Полицейским в Нижегородской области удалось найти потерявшуюся в лесу 50-летнюю Светлану Бубнову, которая пропала, отправившись за грибами пять дней назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

"Ближе к обеду 22 июля сотрудниками уголовного розыска женщина была найдена в лесном массиве в четырёх километрах от места её проживания. Полицейские вывели из леса обессиленную женщину, которая пять суток самостоятельно пыталась найти дорогу домой, и передали бригаде скорой помощи", сказано в сообщении.

О пропаже местной жительницы в полицию города Сарова сообщили 20 июля. Женщина 1972 года рождения ушла в лес по грибы 17 июля и не вернулась. В поисках Светланы помимо полиции участвовали егерь, волонтёры и представители местной администрации. Пропавшая женщина, отправляясь в лес, оставила дома свой телефон.

"Все целы и здоровы!": Опубликовано видео с потерявшимися в Пермском крае туристами

"Все целы и здоровы!": Опубликовано видео с потерявшимися в Пермском крае туристами

В тот день, когда женщина заблудилась, спасатели МЧС нашли потерявшихся сборщиков кедрового ореха в Туве. Четверо взрослых и 16-летний парень найдены в 60 километрах от села Шуурмак. У них сломалась машина.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Андронов

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров