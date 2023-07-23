В Кемерове в водоёме обнаружено тело пропавшего шестилетнего мальчика
В Кемерове в водоёме обнаружили тело шестилетнего мальчика, который 22 июля вышел за пределы приусадебного участка и пропал. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Кузбассу.
Ребёнок проживал вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми в микрорайоне Кедровка Рудничного района. Около 17 часов (13:00 мск) 22 июня он вышел за пределы участка и домой не вернулся. Его тело обнаружили сотрудники правоохранительных органов в водоёме недалеко от дома.
Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Будут проведены необходимые экспертизы, в ходе которых установят причину гибели мальчика. Возбуждено уголовное дело. Проверку проводит и прокуратура.
А ранее Лайф писал, что пятилетний мальчик утонул в аквапарке под Смоленском на глазах у отца и брата, когда прыгал на водных батутах. Ребёнок был в бассейне без спасательного жилета.