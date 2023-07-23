В Кемерове в водоёме обнаружено тело пропавшего шестилетнего мальчика

В Кемерове в водоёме обнаружили тело шестилетнего мальчика, который 22 июля вышел за пределы приусадебного участка и пропал. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Кузбассу.

Ребёнок проживал вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми в микрорайоне Кедровка Рудничного района. Около 17 часов (13:00 мск) 22 июня он вышел за пределы участка и домой не вернулся. Его тело обнаружили сотрудники правоохранительных органов в водоёме недалеко от дома.