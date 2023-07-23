"Покажется детским лепетом": В рассекреченном письме Никсона нашли зловещее пророчество об Украине

Экс-президент США Ричард Никсон предсказал конфликт на Украине ещё в 1994 году. Он написал об этом в семистраничном письме действующему тогда главе государства Биллу Клинтону. Как пишет The Wall Street Journal, Никсон считал, что американским дипломатам надо было уделять больше внимания украинскому вопросу.

"Обстановка на Украине очень взрывоопасная. Если она выйдет из-под контроля, то ситуация в Боснии покажется просто детским лепетом. Ввиду крайней важности Украины я незамедлительно прошу вас усилить наше дипломатическое присутствие в Киеве", — отметил он.

Об ухудшении отношений между Москвой и Киевом Никсон написал сразу после поездки в РФ и на Украину. При этом около 30 лет послание было засекречено.