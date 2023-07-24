Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл во Владивосток
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл во Владивосток. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл во Владивосток. Видео © t.me / Правительство России
В аэропорту Мишустина встретили вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
В рамках визита премьер выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений", а на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета проведёт встречу с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф".
Владивосток стал первым городом в рамках четырёхдневной поездки главы кабмина по городам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.
Ранее Лайф рассказывал, что саммит Россия – Африка и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут 27–28 июля в Санкт-Петербурге. По итогам саммита Россия – Африка будет принята комплексная декларация и утверждён план совместного партнёрства до 2026 года.
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