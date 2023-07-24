Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл во Владивосток. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл во Владивосток. Видео © t.me / Правительство России

В аэропорту Мишустина встретили вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В рамках визита премьер выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений", а на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета проведёт встречу с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф".

Владивосток стал первым городом в рамках четырёхдневной поездки главы кабмина по городам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.