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24 июля, 09:43

Россиянин посадил сожительницу на цепь, чтобы вылечить от пьянства

Житель Пензенской области посадил женщину на цепь за пьянство

В Шемышейском районе Пензенской области судимый мужчина посадил женщину на цепь за пьянство. Как отметила пресс-служба управления УМВД РФ по региону, это произошло ночью. Всё началось с того, что у себя дома мужчина нашёл пустые бутылки.

"Злоумышленник [1982 года рождения] стал словесно угрожать женщине [1981 года рождения] убийством, после чего направился с ней во двор. Отпустив собаку с привязи, пристегнул к шее гражданки металлическую цепь, которая была пристёгнута к деревянному столбу, вкопанному в землю, тем самым лишив сожительницу свободы", — отметили в полиции.

Задержанный заявил, что хотел перевоспитать женщину. Возбуждены уголовные дела по статьям "Угроза убийством" и "Незаконное лишение свободы". Жителю Пензенской области грозит до двух лет лишения свободы.

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Ранее Лайф писал, что пьяный красноярец позвал пенсионерку собирать ягоды и изнасиловал её возле кладбища. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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