Россиянин посадил сожительницу на цепь, чтобы вылечить от пьянства

В Шемышейском районе Пензенской области судимый мужчина посадил женщину на цепь за пьянство. Как отметила пресс-служба управления УМВД РФ по региону, это произошло ночью. Всё началось с того, что у себя дома мужчина нашёл пустые бутылки.

"Злоумышленник [1982 года рождения] стал словесно угрожать женщине [1981 года рождения] убийством, после чего направился с ней во двор. Отпустив собаку с привязи, пристегнул к шее гражданки металлическую цепь, которая была пристёгнута к деревянному столбу, вкопанному в землю, тем самым лишив сожительницу свободы", — отметили в полиции.

Задержанный заявил, что хотел перевоспитать женщину. Возбуждены уголовные дела по статьям "Угроза убийством" и "Незаконное лишение свободы". Жителю Пензенской области грозит до двух лет лишения свободы.