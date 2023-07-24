Адвокат рассказала, кому из россиян могут дать жильё бесплатно

Россияне с низким уровнем дохода могут получить жильё бесплатно, если их дом является аварийным. Об этом заявила адвокат, медиатор Валерия Подгорская. Она напомнила также, что в нашей стране действуют программы льготного получения жилья для госслужащих, военных и молодых семей.

"Малоимущие граждане, нуждающиеся в жилище или улучшении жилищных условий, могут получить бесплатное жильё от государства. Основные условия: все должны быть гражданами РФ, семья должна быть малоимущей — средний доход на каждого члена семьи должен быть меньше прожиточного минимума в своём регионе и они должны постоянно в течение определённого времени проживать в городе, в котором планируют получить жильё", — отметила Подгорская в беседе с Ura.ru.

Адвокат добавила, что, когда основные условия соблюдены, встать на учёт для получения бесплатных квадратных метров можно, если у всех членов семьи нет своего жилья или оно не соответствует учётным нормам — как правило, это 10–15 квадратных метров на человека. Сюда же относятся случаи, когда у кого-то из родственников есть тяжёлые хронические заболевания и для него нет отдельной комнаты. При этом семья не должна специально ухудшать жилищные условия в течение пяти последних лет, например переезжать в квартиру поменьше.