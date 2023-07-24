Врач рассказала, в каком случае промывание носа морской водой только навредит

Промывание носа морской водой может быть действенной профилактикой респираторных заболеваний, однако иногда оно может навредить, например, привести к отиту. Об этом заявила врач общей практики лаборатории "Гемотест" Елена Горина.

"Если выполнять эту процедуру неправильно, она может привести к воспалениям носоглотки и уха. Так, при промывании носа жидкость, попавшая внутрь, выходит наружу через носоглотку или вторую ноздрю. Но если нос сильно заложен, не дышит, в нём есть доброкачественные новообразования или полипы, а также искривлена носовая перегородка, вода может попасть в евстахиеву трубу и спровоцировать обострение отита — воспаление уха", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Для профилактики врач советует немного спрея или соляной раствор в каплях. При сильном насморке перед процедурой лучше использовать сосудосуживающие средства. Особо медик призывает не использовать воду прямо из моря.

"Ещё одна ошибка многих — промывание носа водой прямо из моря во время купания. В такой воде, как правило, присутствуют посторонние примеси: взвесь песка, невидимые частички мусора. Всё это попадёт в носоглотку и может вызвать воспаления, а также кишечные инфекции", — добавила Горина.

Она советует не брать домой морскую воду в бутылках, так как в ней стремительно размножаются вредные микроорганизмы. Врач посоветовала использовать уже готовые растворы для промывания носа, в частности изотонические. Они подходят для профилактики ОРВИ и лечения слабого насморка. Гипертонические помогают снять отёк слизистой, однако могут её пересушить, поэтому использовать постоянно их не нужно.

Приготовить препарат можно и самостоятельно. Для этого в 200 миллилитрах тёплой кипячёной воды надо развести чайную ложку соли без горки. Использовать можно поваренную или очищенную морскую.