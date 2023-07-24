Мэр Абакана Лёмин поблагодарил Турчака и Сокола за поддержку парка Победы

Парк Победы в Абакане стал лидером на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, благодаря поддержке первого зампредседателя Совфеда РФ Андрея Турчака и депутата Госдумы от Республики Хакасия Сергея Сокола город получит 105 миллионов рублей для реализации задуманного по благоустройству знакового места. Об этом заявил мэр Абакана Алексей Лёмин.

"Абакан получит федеральный грант — 105 миллионов рублей — на благоустройство знакового для столицы Хакасии парка Победы... Во многом благодаря их (Турчака и Сокола. — Прим. Лайфа) грамотному сопровождению проекта реконструкции наш парк Победы вышел в финал Всероссийского конкурса", — приводит Хакасское агентство новостей слова градоначальника.

Мемориальный комплекс был создан примерно 50 лет назад, в этом парке празднуют День Победы. Проект реконструкции на основании предложений жителей Абакана создали в 2022 году. Так, в парке планируется организовать аллею Великой Победы, построить часовню и выставочный павильон, а также установить интерактивные стенды и обновить детскую площадку. Во время весеннего визита в Абакан Турчак не только побывал в парке, но и поддержал проект реконструкции, назвав его уникальным.

"Планируется, что реконструкция завершится к следующему юбилею Великой Победы и уже в 2025 году абаканцы отпразднуют главную памятную дату в обновлённом парке Победы", — говорится в статье.