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24 июля, 14:48

Мэр Абакана Лёмин поблагодарил Турчака и Сокола за поддержку парка Победы

Парк Победы в Абакане стал лидером на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, благодаря поддержке первого зампредседателя Совфеда РФ Андрея Турчака и депутата Госдумы от Республики Хакасия Сергея Сокола город получит 105 миллионов рублей для реализации задуманного по благоустройству знакового места. Об этом заявил мэр Абакана Алексей Лёмин.

"Абакан получит федеральный грант 105 миллионов рублей на благоустройство знакового для столицы Хакасии парка Победы... Во многом благодаря их (Турчака и Сокола. — Прим. Лайфа) грамотному сопровождению проекта реконструкции наш парк Победы вышел в финал Всероссийского конкурса", приводит Хакасское агентство новостей слова градоначальника.

Мемориальный комплекс был создан примерно 50 лет назад, в этом парке празднуют День Победы. Проект реконструкции на основании предложений жителей Абакана создали в 2022 году. Так, в парке планируется организовать аллею Великой Победы, построить часовню и выставочный павильон, а также установить интерактивные стенды и обновить детскую площадку. Во время весеннего визита в Абакан Турчак не только побывал в парке, но и поддержал проект реконструкции, назвав его уникальным.

"Планируется, что реконструкция завершится к следующему юбилею Великой Победы и уже в 2025 году абаканцы отпразднуют главную памятную дату в обновлённом парке Победы", — говорится в статье.

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Nbdrx.ru

Светлана Оперук
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