Сквер Николая Львова в Петербурге может стать учебником по истории архитектуры

В Санкт-Петербурге сквер Николая Львова, расположенный на проспекте Обуховской Обороны, могут превратить в уникальный учебник по исторической архитектуре. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Проект обновлённого сквера Николая Львова в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Проект обновлённого сквера Николая Львова в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Проект обновлённого сквера Николая Львова в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Проект обновлённого сквера Николая Львова в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Хотя сквер и назван в честь архитектора, учёного, инженера-изобретателя, поэта Николая Львова, ничто не напоминает посетителям об этом великом человеке. По словам главы архитектурной мастерской "Тектоника", доцента академии Штиглица, члена правления Санкт-Петербургского союза архитекторов Кирилла Яковлева, сейчас это "безликая зелёная зона, где стоит постамент от памятника Ленину".

Поэтому архитектор предложил своим студентам подумать о реконструкции сквера, чтобы посетители могли не только гулять здесь, но и узнавать о Николае Львове и его архитектурных шедеврах. В итоге было выбрано пять наиболее ярких проекта. Яковлев отметил, что конкурсанты "попытались прочесть постройки Львова в современной интерпретации с учётом нынешних представлений о материалах".

Кроме того, в проектах задействованы фирменные Львовские ротонды и колоннады, в малых архитектурных формах воссозданы силуэты храма и звонницы "Кулича и Пасхи", а также предусмотрено место для памятника Львову, которого в Петербурге пока нет. Теперь предполагается послушать мнение петербуржцев, возможно, даже подключить к работе и студентов других архитектурных институтов.