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2 июня, 15:43

Сквер Николая Львова в Петербурге может стать учебником по истории архитектуры

В Петербурге впервые может появиться историко-архитектурная зона в сквере Львова

<p>В Петербурге может появиться первая в городе историко-архитектурная зелёная зона в сквере Николая Львова. Обложка © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-06-02/mozhet-li-skver-stat-uchebnikom-arhitektury-i-istorii-v-peterburge-mozhet-poyavitsya-pervaya-v-gorode-istorikoarhitekturnaya-zelenaya-zona" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a></p>

В Петербурге может появиться первая в городе историко-архитектурная зелёная зона в сквере Николая Львова. Обложка © Газета "Петербургский дневник"

В Санкт-Петербурге сквер Николая Львова, расположенный на проспекте Обуховской Обороны, могут превратить в уникальный учебник по исторической архитектуре. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Проект обновлённого сквера Николая Львова в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Проект обновлённого сквера Николая Львова в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Проект обновлённого сквера Николая Львова в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Проект обновлённого сквера Николая Львова в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Проект обновлённого сквера Николая Львова в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Проект обновлённого сквера Николая Львова в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Проект обновлённого сквера Николая Львова в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Проект обновлённого сквера Николая Львова в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Хотя сквер и назван в честь архитектора, учёного, инженера-изобретателя, поэта Николая Львова, ничто не напоминает посетителям об этом великом человеке. По словам главы архитектурной мастерской "Тектоника", доцента академии Штиглица, члена правления Санкт-Петербургского союза архитекторов Кирилла Яковлева, сейчас это "безликая зелёная зона, где стоит постамент от памятника Ленину".

Поэтому архитектор предложил своим студентам подумать о реконструкции сквера, чтобы посетители могли не только гулять здесь, но и узнавать о Николае Львове и его архитектурных шедеврах. В итоге было выбрано пять наиболее ярких проекта. Яковлев отметил, что конкурсанты "попытались прочесть постройки Львова в современной интерпретации с учётом нынешних представлений о материалах".

Кроме того, в проектах задействованы фирменные Львовские ротонды и колоннады, в малых архитектурных формах воссозданы силуэты храма и звонницы "Кулича и Пасхи", а также предусмотрено место для памятника Львову, которого в Петербурге пока нет. Теперь предполагается послушать мнение петербуржцев, возможно, даже подключить к работе и студентов других архитектурных институтов.

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Татьяна Миссуми
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