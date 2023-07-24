В России задумались о "воскрешении" стахановцев

В России предложили возродить советскую кампанию по увеличению производительности труда и норм выработки за счёт поощрений. Речь идёт о возрождении "стахановского" движения, названного в честь шахтёра Алексея Стаханова, добывшего в ночь с 30 на 31 августа 1935 года за смену 102 тонны угля при норме в семь тонн. Это был мировой рекорд производительности труда на отбойном молотке, которого Стаханову помогли достичь шахтёры Петров и Машуров, а также крепильщики Щёголев и Борисенко.

По мнению депутата Госдумы Сергея Колунова, в советские годы каждая фабрика, шахта и каждый колхоз принимали участие в так называемом социалистическом соревновании. А сегодня, приводит слова парламентария интернет-издание "Подмосковье сегодня", аналогичная практика помогла бы снизить последствия санкций, увеличить спрос на рабочие профессии, а также выполнить задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным, — подготовить один миллион специалистов-рабочих.

"Необходимо разработать конкретные нормативы: сколько нужно делать продукции в день, неделю, месяц, а также чёткую систему награждения выдающихся работников предприятий. Ввести, опираясь на опыт предков, поощрительные меры: материальные, то есть денежные премии, и нематериальные — грамоты, благодарности", — отметил Колунов.