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Регион
Опубликовано 24 июля 2023, 17:35

В России задумались о "воскрешении" стахановцев

Депутат Колунов: Аналог соцсоревнования помог бы России справиться с последствиями санкций

В России предложили возродить советскую кампанию по увеличению производительности труда и норм выработки за счёт поощрений. Речь идёт о возрождении "стахановского" движения, названного в честь шахтёра Алексея Стаханова, добывшего в ночь с 30 на 31 августа 1935 года за смену 102 тонны угля при норме в семь тонн. Это был мировой рекорд производительности труда на отбойном молотке, которого Стаханову помогли достичь шахтёры Петров и Машуров, а также крепильщики Щёголев и Борисенко.

По мнению депутата Госдумы Сергея Колунова, в советские годы каждая фабрика, шахта и каждый колхоз принимали участие в так называемом социалистическом соревновании. А сегодня, приводит слова парламентария интернет-издание "Подмосковье сегодня", аналогичная практика помогла бы снизить последствия санкций, увеличить спрос на рабочие профессии, а также выполнить задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным, — подготовить один миллион специалистов-рабочих.

"Необходимо разработать конкретные нормативы: сколько нужно делать продукции в день, неделю, месяц, а также чёткую систему награждения выдающихся работников предприятий. Ввести, опираясь на опыт предков, поощрительные меры: материальные, то есть денежные премии, и нематериальные — грамоты, благодарности", отметил Колунов.

Как Стаханов превратился из героя в пьяницу и двоеженца
Как Стаханов превратился из героя в пьяницу и двоеженца

А ранее в России выступили за установление звания "Отец-герой" в семьях с десятью детьми. Омбудсмен Ирина Волынец предложила вручать его отцу одновременно с вручением матери звания "Мать-героиня". Она мотивировала это тем, что воспитание детей — это общая ответственность и заботы.

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ТАСС

Марина Калегина
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