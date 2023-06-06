В России предложили установить звание "Отец-герой" в семьях с 10 детьми

В России предложили учредить звание "Отец-герой" для воспитавших десять и более детей. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. С этой просьбой омбудсмен обратилась к главе Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.

"Заслуги многодетных отцов никогда не отмечались на таком высоком уровне. Вместе с тем нельзя не учитывать роль отцов в семье. На плечи многодетных отцов зачастую ложится нагрузка по обеспечению семьи для достойного воспитания детей, а уделять время им при этом совсем не просто", — говорится в документе, который оказался в распоряжении RT.

По словам Волынец, установление такого звания могло бы помочь повысить статус отцовства и многодетной семьи. Омбудсмен предложила вручать его отцу одновременно с вручением матери звания "Мать-героиня". Она мотивировала это тем, что воспитание детей — это общая ответственность и заботы.

"Прошу вас поддержать и инициировать соответствующее обращение к Правительству России. В свою очередь выражаю готовность принять участие в заседаниях рабочей группы по обозначенному предложению", — резюмировала Волынец.