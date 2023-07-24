Воробьёв призвал улучшить качество содержания парков в Московской области

Содержание парков и скверов в Московской области не всегда соответствует ожиданиям людей, поэтому необходимо внимательнее следить за состоянием обновлённых территорий и сделать их удобными. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. По его словам, жаловались, в частности, жители Красногорска.

"Сегодня с утра проходит подведение итогов конкурса на благоустройство малых городов, мы в нём традиционно участвуем. В связи с этим хочу поднять тему содержания обновлённых общественных пространств. Министр строительства России, который возглавляет это направление, также обратил внимание на качество содержания парков", — приводит его слова телеканал "360".

Воробьёв добавил: важно не только построить парк, но и следить за его состоянием, и это прямая обязанность глав муниципалитетов. Глава региона подчеркнул, что после благоустройства парки нужно поддерживать в отличном состоянии весь год. Также важно привлечь к этому вопросу малый бизнес, подчеркнул губернатор.