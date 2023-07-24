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24 июля, 14:51

Воробьёв призвал улучшить качество содержания парков в Московской области

Содержание парков и скверов в Московской области не всегда соответствует ожиданиям людей, поэтому необходимо внимательнее следить за состоянием обновлённых территорий и сделать их удобными. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. По его словам, жаловались, в частности, жители Красногорска.

"Сегодня с утра проходит подведение итогов конкурса на благоустройство малых городов, мы в нём традиционно участвуем. В связи с этим хочу поднять тему содержания обновлённых общественных пространств. Министр строительства России, который возглавляет это направление, также обратил внимание на качество содержания парков", — приводит его слова телеканал "360".

Воробьёв добавил: важно не только построить парк, но и следить за его состоянием, и это прямая обязанность глав муниципалитетов. Глава региона подчеркнул, что после благоустройства парки нужно поддерживать в отличном состоянии весь год. Также важно привлечь к этому вопросу малый бизнес, подчеркнул губернатор.

Столичные клумбы украсили 35 млн однолетних цветов

Столичные клумбы украсили 35 млн однолетних цветов

Ранее Лайф писал, что Подмосковье оказалось среди лидеров по отработке заявок от жителей. За прошлый год жители региона отправили более 2,2 миллиона обращений — и они получили ответ.

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ТАСС / Александр Щербак

Никита Осипов
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