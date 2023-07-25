Фигурантами дела о покушении на Соловьёва стали восемь неонацистов, они причастны ещё к четырём терактам

Следователи завершили расследование уголовного дела о подготовке покушения на тележурналиста Владимира Соловьёва, фигурантами стали восемь человек. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.

"Расследование уголовного дела по фактам приготовления к убийству журналиста Владимира Соловьева завершено. Привлечены к ответственности восемь граждан России: Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Денис Абраров, Андрей Волков и Тимофей Мокий. В настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела", — отметил глава СКР в беседе с РИА "Новости".

По словам Бастрыкина, подготовка к убийству велась по заказу Главного управления разведки Украины. Кроме того, известно, что фигуранты совершили ещё четыре теракта в нескольких регионах России: поджигали военкоматы, автомобиль и дом, а все преступления тоже спонсировались из Незалежной.