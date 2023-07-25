Фигурантами дела о покушении на Соловьёва стали восемь неонацистов, они причастны ещё к четырём терактам
Бастрыкин: СК завершил расследование дела о покушении на Владимира Соловьёва
Следователи завершили расследование уголовного дела о подготовке покушения на тележурналиста Владимира Соловьёва, фигурантами стали восемь человек. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.
"Расследование уголовного дела по фактам приготовления к убийству журналиста Владимира Соловьева завершено. Привлечены к ответственности восемь граждан России: Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Денис Абраров, Андрей Волков и Тимофей Мокий. В настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела", — отметил глава СКР в беседе с РИА "Новости".
По словам Бастрыкина, подготовка к убийству велась по заказу Главного управления разведки Украины. Кроме того, известно, что фигуранты совершили ещё четыре теракта в нескольких регионах России: поджигали военкоматы, автомобиль и дом, а все преступления тоже спонсировались из Незалежной.
Напомним, о пресечении подготовки убийства известного российского тележурналиста на заседании коллегии Генпрокуратуры в апреле 2022 года сообщил президент России Владимир Путин. ФСБ позже раскрыла, что этим журналистом оказался Владимир Соловьёв. Преступники планировали подорвать его авто. По делу о покушении было задержано несколько человек, все они являются членами неонацистской террористической организации National Socialism / White Power*.
ТАСС / Петр Ковалев