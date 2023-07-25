Климатолог рассказал, какие плюсы и минусы Россия получит от глобального потепления

После глобального потепления россияне смогут жить на побережье Северного Ледовитого океана. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН климатолог Алексей Карнаухов.

"В России ещё долго можно будет жить. Особенно на побережье Северного Ледовитого океана. Там достаточно большие территории, где можно при высоких значениях глобального потепления комфортно жить", — отметил он.

Как сказал учёный, Россия "не избалована теплом", поэтому у глобального потепления есть некоторые бонусы, связанные с тем, что все климатические зоны смещаются чуть севернее, а у нашей страны большие территории в данных областях. В результате там, где определённые сельскохозяйственные культуры не вызревали из-за дефицита тепла, они смогут расти.

В беседе с телеканалом "Звезда" климатолог напомнил, что и минусы для России серьёзные — разрушение строений в зоне вечной мерзлоты, лесные пожары и наводнения, а также засуха.