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25 июля, 13:23

Россиян предупредили о подорожании арендного жилья

Эксперт Хлыстова: На рынке аренды вырос спрос на жильё и начали расти ставки

На рынке аренды жилья с конца июня резко вырос спрос, из-за чего стали расти ставки. Об этом предупредила замдиректора департамента аренды федеральной компании "Этажи" Дарья Хлыстова.

"Период пикового спроса на аренду жилья в крупных городах, который до начала пандемии длился с середины августа до середины октября, с каждым годом всё больше смещается на летние месяцы. Те, кто в прошлые годы столкнулся с дефицитом предложения осенью и резким ростом ставок, предпочитают найти временное жильё раньше, большая часть таких арендаторов — студенты", — отметила она в беседе с URA.ru.

Эксперт добавила, что снижение предложения подогреет средние ставки аренды за счёт роста цен на востребованные квартиры и отсутствия доступных вариантов. Специалист считает, что в некоторых крупных российских городах сейчас уже нехватка предложения. Так, за июнь число свободных квартир, которые сдаются на длительный срок в Москве, уменьшилось на 14%, в Перми — на 11%, а Санкт-Петербурге — практически на 10%. Хлыстова уточнила, что сказывается возвращение релокантов, продажа ранее сдававшихся квартир и активное развитие внутреннего туризма.

По словам специалиста, при одновременном росте спроса и ограниченности предложения к осени средние ставки аренды вырастут сезонно как минимум на 8%. Найти квартиру в центральных районах крупных городов по доступной цене станет достаточно проблематично, предупредила Хлыстова. Она считает, что объём предложения восстановится после октября, когда спрос пойдёт на спад.

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Обложка ©

Freepik / drazenzigic

Никита Осипов
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