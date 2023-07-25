Россиян предупредили о подорожании арендного жилья
Эксперт Хлыстова: На рынке аренды вырос спрос на жильё и начали расти ставки
На рынке аренды жилья с конца июня резко вырос спрос, из-за чего стали расти ставки. Об этом предупредила замдиректора департамента аренды федеральной компании "Этажи" Дарья Хлыстова.
"Период пикового спроса на аренду жилья в крупных городах, который до начала пандемии длился с середины августа до середины октября, с каждым годом всё больше смещается на летние месяцы. Те, кто в прошлые годы столкнулся с дефицитом предложения осенью и резким ростом ставок, предпочитают найти временное жильё раньше, большая часть таких арендаторов — студенты", — отметила она в беседе с URA.ru.
Эксперт добавила, что снижение предложения подогреет средние ставки аренды за счёт роста цен на востребованные квартиры и отсутствия доступных вариантов. Специалист считает, что в некоторых крупных российских городах сейчас уже нехватка предложения. Так, за июнь число свободных квартир, которые сдаются на длительный срок в Москве, уменьшилось на 14%, в Перми — на 11%, а Санкт-Петербурге — практически на 10%. Хлыстова уточнила, что сказывается возвращение релокантов, продажа ранее сдававшихся квартир и активное развитие внутреннего туризма.
По словам специалиста, при одновременном росте спроса и ограниченности предложения к осени средние ставки аренды вырастут сезонно как минимум на 8%. Найти квартиру в центральных районах крупных городов по доступной цене станет достаточно проблематично, предупредила Хлыстова. Она считает, что объём предложения восстановится после октября, когда спрос пойдёт на спад.
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