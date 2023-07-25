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25 июля, 14:38

Путин поручил своевременно индексировать зарплаты бюджетников

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству своевременно проводить индексацию зарплат бюджетных работников. Об этом он сказал в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере", — сказал глава государства.

Он предупредил, что иначе работники начнут уходить из бюджетной сферы. Путин подчеркнул, что индексация должна быть своевременной.

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Ранее Лайф сообщал, что Путин поручил изменить Стратегию государственной национальной политики России до 2025 года с учётом вхождения новых регионов в состав страны.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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