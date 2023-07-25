Путин поручил своевременно индексировать зарплаты бюджетников

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству своевременно проводить индексацию зарплат бюджетных работников. Об этом он сказал в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере", — сказал глава государства.

Он предупредил, что иначе работники начнут уходить из бюджетной сферы. Путин подчеркнул, что индексация должна быть своевременной.