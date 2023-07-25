Путин поручил своевременно индексировать зарплаты бюджетников
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству своевременно проводить индексацию зарплат бюджетных работников. Об этом он сказал в ходе совещания по экономическим вопросам.
"Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере", — сказал глава государства.
Он предупредил, что иначе работники начнут уходить из бюджетной сферы. Путин подчеркнул, что индексация должна быть своевременной.
Ранее Лайф сообщал, что Путин поручил изменить Стратегию государственной национальной политики России до 2025 года с учётом вхождения новых регионов в состав страны.
Kremlin.ru