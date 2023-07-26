Внучка Манделы призвала побороть западное влияние на Африканском континенте

Западное влияние на Африканском континенте необходимо побороть. Об этом в интервью RT заявила внучка экс-президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, основатель и генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы.

"Кто позволил западным странам контролировать наши ресурсы? Мы сами! Если мы начнём верить в себя, в независимость нашего континента, в способность избавиться от контроля западных держав — тогда мы начнём побеждать", — пояснила внучка экс-лидера ЮАР.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля.