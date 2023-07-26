Четыре вагона с серой горят на железнодорожной станции в Рязанской области
Обстановка у железнодорожной станции в Сасово Рязанской области. Обложка © Telegram / SHOT
Вагоны с серой горят на железнодорожной станции в Сасове Рязанской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Огонь охватил четыре вагона, распространившись на площади около ста квадратных метров. Экстренные службы не исключают версию о поджоге. Сотрудники ближайших предприятий и жители домов поблизости от вокзала эвакуированы.
Накануне Лайф сообщал, что под Липецком неизвестный устроил диверсию на железной дороге, подпалив релейный шкаф. Интересно, что на месте преступления он оставил покрывало и икону. Поджигателя ищут.