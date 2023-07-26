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26 июля, 06:48

Четыре вагона с серой горят на железнодорожной станции в Рязанской области

<p>Обстановка у железнодорожной станции в Сасово Рязанской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/54646" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обстановка у железнодорожной станции в Сасово Рязанской области. Обложка © Telegram / SHOT

Вагоны с серой горят на железнодорожной станции в Сасове Рязанской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Огонь охватил четыре вагона, распространившись на площади около ста квадратных метров. Экстренные службы не исключают версию о поджоге. Сотрудники ближайших предприятий и жители домов поблизости от вокзала эвакуированы.

Накануне Лайф сообщал, что под Липецком неизвестный устроил диверсию на железной дороге, подпалив релейный шкаф. Интересно, что на месте преступления он оставил покрывало и икону. Поджигателя ищут.

Житель Удмуртии устроил диверсию на ж/д и не получил за неё деньги, зато получит срок

Житель Удмуртии устроил диверсию на ж/д и не получил за неё деньги, зато получит срок

Максим Плетнёв
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