Аксёнов объявил о переносе Ялтинского международного экономического форума
Ялтинский международный экономический форум, проведение которого планировалось в 2023 году, будет перенесён, следует из распоряжения главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
"Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок", — объявил Аксёнов в своём телеграм-канале, не указав причин такого решения.
Ранее сообщалось, что форум может пройти в Москве этой осенью. Планировалось, что участие в мероприятии примут в том числе и новые российские регионы.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев