Аксёнов объявил о переносе Ялтинского международного экономического форума

Ялтинский международный экономический форум, проведение которого планировалось в 2023 году, будет перенесён, следует из распоряжения главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

"Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок", — объявил Аксёнов в своём телеграм-канале, не указав причин такого решения.