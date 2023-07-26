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26 июля, 07:27

Аксёнов объявил о переносе Ялтинского международного экономического форума

Ялтинский международный экономический форум, проведение которого планировалось в 2023 году, будет перенесён, следует из распоряжения главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

"Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок", — объявил Аксёнов в своём телеграм-канале, не указав причин такого решения.

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Ранее сообщалось, что форум может пройти в Москве этой осенью. Планировалось, что участие в мероприятии примут в том числе и новые российские регионы.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Николь Вербер
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