Что можно сказать о характере женщины по цветам на клумбах Психологи уверены: можно узнать многое о характере женщины по цветам, которые растут на даче или под окнами её дома. 29 июля, 22:42 Фитопсихологи считают, что выбор растений в саду или на клумбе расскажет об их владелице главное. Обложка © Shutterstock

Азалии

Обладательницы нежных и хрупких азалий под стать своим цветам: они так же ранимы и хрупки. Часто это скрытные, сдержанные и очень женственные особы. Они необыкновенно страстные в любви, но и в печали не знают границ. И тому и другому состоянию души они отдаются в полной мере.

Любительницы азалий всегда одарены талантом, но раскрыть его могут лишь во второй половине жизни. Фото © Shutterstock

Любительницы азалий всегда одарены талантом, но раскрыть его могут лишь во второй половине жизни. Часто их способности проявляются только под давлением внешних обстоятельств. Поэтому родным не стоит давить на них в юности. Всё придёт в своё время.

Вечера владелицы азалий любят проводить дома, в уюте и тепле. Комары и сырость леса — не для них. Однако они не белоручки и в собственном саду могут навести шороху так, что соседи обзавидуются.

Сирень

Любительницы сирени ветрены и непостоянны в любви. Но если они находят того единственного, которого ждали всю жизнь, то будут верны ему до гроба. Увы, не всем везёт. Владелицы сиреневого сада оптимистки, никогда не унывают, всегда надеются, что будущее непременно таит в себе что-то хорошее, пусть даже это и будет всего-навсего килограмм спелой черешни.

Владелицы сиреневого сада — оптимистки. Фото © ТАСС / Галеев Анвар

Обычно это ранние пташки, которые обожают свой дом и сад, стараются навести в них идеальный порядок, но удаётся это не всегда. Закон вселенской энтропии выступает против них как-то особенно рьяно. Пока эти дамы наводят порядок в саду — начинает разваливаться дом. Если они обращают внимание на обустройство дома — сад приходит в упадок. Тем не менее владелицы сирени не унывают: такова жизнь! Их повседневную жизнь может облегчить твёрдое мужское плечо, но угодить таким дамам сложно: у них слишком высокие требования к своей второй половине. Быть может, нужно их немного снизить?

Бархатцы

Женщины, высаживающие по всему огороду пахучие, яркие бархатцы, прежде всего практичны. Ведь эти цветы избавляют огород и сад от вредителей, а их владелицу — от ненужной работы. Эти дамы всегда думают о своём здоровье, часто считают калории, высчитывают в своём рационе проценты белков, жиров и углеводов, а на запястье у них "умные" часы, подсчитывающие количество шагов, совершённых за день.

Женщины, высаживающие бархатцы, практичны и думают о своём здоровье. Фото © Wikipedia / Dori

Вечера они проводят в долгих моционах вокруг садоводств, очень любят парки с их таинственностью, статуями и тенями. Любят общество подруг, долгие беседы и не особо рады шумным вечеринкам. Самым большим проклятьем они считают чрезмерно весёлых соседей с бассейном и кучей детишек. В жаркие дни предпочитают запираться в глубине дома и выходят на прогулку лишь когда спадёт жара.

Лаватера

Нежность и скромность — вот что отличает обладательниц лаватеры от соседок. Но пусть вас не вводят в заблуждение длинные юбки и наглухо застёгнутые кардиганы. Под ними скрыт вулкан страстей. Тихая созерцательность может в один миг превратиться в ураган эмоций, а сама владелица лаватеры может броситься в любовный роман как в омут с головой или неожиданно для всех уехать на другой конец света — смотреть на тропу Чингисхана и есть буузы в бурятских юртах.

Обладательницы лаватеры — скромные мечтательницы. Фото © Wikipedia

Но вспышка будет недолгой. Вскоре вы обнаружите владелицу лаватеры снова в саду с лейкой в руках. Любовь приходит и уходит, а цветение лаватеры длится долго. А полюбоваться на неё — очень важно. Так можно сохранить душевное спокойствие после всех бурь.

Лилии

Если в саду женщины главным украшением стали лилии — перед вами терпеливое, но мнительное создание. Эта особа сама придумывает себе болезни и трудности и сама же их преодолевает с великим терпением. У вас она в два счёта найдёт гастрит, холецистит и депрессию. Бегите, пока она вас не залечила!

Идеальным спутником для любительниц лилий будет мужчина-ипохондрик. Фото © Freepik / aopsan

Идеальным спутником для женщины-лилии будет ипохондрик-мужчина. Временами ему придётся бунтовать, чтобы выйти из-под опеки любимой женщины, но в остальное время он будет с удовольствием отдаваться в её руки. Их ждёт массаж, чай с травами, лёгкие физические нагрузки и биологически активные добавки. Причём хозяйка обязательно проконтролирует, принимает ли муж рекомендованные ею БАДы. Тут не отвертишься. Вечера любительницы лилий обожают проводить в длительных философских беседах где-нибудь на свежем воздухе: в беседке, на скамейке. Главное, чтобы не было комаров. А то они переносят различные болезни.

Дельфиниумы

Дамы – любительницы дельфиниумов обладают творческой жилкой и мечтательностью. Их стихия — долгие летние сумерки. Для них это время любви, время свиданий, время разговоров с любимыми людьми. Они обожают чаепития и любят заваривать чаи с добавками: бергамотом, лимонником, чабрецом. Своего спутника они окутывают тёплыми сетями заботы, из которых трудно вырваться. Да и надо ли? Ведь здесь так хорошо пахнет травами, свежим печеньем, а из окна открывается такой замечательный вид на всё те же дельфиниумы.

Любительницы дельфиниумов обладают творческой жилкой и мечтательностью Фото © Wikipedia / Dominicus Johannes Bergsma / Ghislain118

Эти женщины отличаются не только умением создавать атмосферу, но и способны переносить самые тяжёлые невзгоды — и за это родные их особенно любят. А как же? Ведь в трудный год эти женщины — настоящая опора семьи. Ради выживания они пойдут на всё. В этом они подобны любимым дельфиниумам, которые стойко переносят даже сильные заморозки. Но стоит пригреть тёплому солнышку, как владелицы цветов снова становятся мечтательными и творческими натурами. Они забрасывают работу и раздумывают, чем лучше заняться: вязанием или живописью? Наверное, лучше всё же живописью. А заморозки? Да кто же о них помнит!

Авторы Майя Новик