Призрак отеля, плевки фанатов: Российский хоккеист вспомнил худшую поездку в США
Хоккеист Гоголев рассказал, что в США фанаты плевали в игроков и клубный автобус
Российский нападающий "Сибири" Павел Гоголев. Фото © hcsibir.ru
Российский нападающий "Сибири" Павел Гоголев поделился воспоминаниями о своей игре в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). Там он выступал на протяжении четырёх сезонов в составе "Ньюфаундленда".
"Есть такая команда в ECHL — Adirondack Thunder, базирующаяся в штате Нью-Йорк. В часе или полутора езды от самого города. И там было ужасно. Нет никаких кафе, просто пустота. Фанаты плевались на нас, на наш автобус", — цитирует игрока Sport24.
Гоголев рассказал, что когда его команда играла там в гостях и после встречи уезжала в Торонто, то выяснилось, что весь клубный автобус был заплёван и находился в отвратительном состоянии. "Такая грязь, ужас!" — вспоминает спортсмен. С июля этого года хоккеист перешёл в "Сибирь". Но и это не всё: капитан отказался жить в командном отеле и за свои деньги снимал жильё из-за того, что в гостиничном номере "встретил призраков".
Ранее сообщалось, что российский нападающий Никита Гусев заключил контракт с московским клубом Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". В прошлом сезоне он играл за петербургский СКА.