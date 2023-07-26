Призрак отеля, плевки фанатов: Российский хоккеист вспомнил худшую поездку в США

"Есть такая команда в ECHL — Adirondack Thunder, базирующаяся в штате Нью-Йорк. В часе или полутора езды от самого города. И там было ужасно. Нет никаких кафе, просто пустота. Фанаты плевались на нас, на наш автобус", — цитирует игрока Sport24.

Гоголев рассказал, что когда его команда играла там в гостях и после встречи уезжала в Торонто, то выяснилось, что весь клубный автобус был заплёван и находился в отвратительном состоянии. "Такая грязь, ужас!" — вспоминает спортсмен. С июля этого года хоккеист перешёл в "Сибирь". Но и это не всё: капитан отказался жить в командном отеле и за свои деньги снимал жильё из-за того, что в гостиничном номере "встретил призраков".