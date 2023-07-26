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26 июля, 10:47

Призрак отеля, плевки фанатов: Российский хоккеист вспомнил худшую поездку в США

Хоккеист Гоголев рассказал, что в США фанаты плевали в игроков и клубный автобус

<p>Российский нападающий "Сибири" Павел Гоголев. Фото © <a href="https://hcsibir.ru/galleries" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hcsibir.ru</a></p>

Российский нападающий "Сибири" Павел Гоголев. Фото © hcsibir.ru

Российский нападающий "Сибири" Павел Гоголев поделился воспоминаниями о своей игре в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). Там он выступал на протяжении четырёх сезонов в составе "Ньюфаундленда".

"Есть такая команда в ECHL — Adirondack Thunder, базирующаяся в штате Нью-Йорк. В часе или полутора езды от самого города. И там было ужасно. Нет никаких кафе, просто пустота. Фанаты плевались на нас, на наш автобус", — цитирует игрока Sport24.

Гоголев рассказал, что когда его команда играла там в гостях и после встречи уезжала в Торонто, то выяснилось, что весь клубный автобус был заплёван и находился в отвратительном состоянии. "Такая грязь, ужас!" вспоминает спортсмен. С июля этого года хоккеист перешёл в "Сибирь". Но и это не всё: капитан отказался жить в командном отеле и за свои деньги снимал жильё из-за того, что в гостиничном номере "встретил призраков".

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Ранее сообщалось, что российский нападающий Никита Гусев заключил контракт с московским клубом Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". В прошлом сезоне он играл за петербургский СКА.

Татьяна Миссуми
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