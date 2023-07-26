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26 июля, 11:45

"Символ русского духа, символ воли людей": Рок-группа "НАШИ" представила клип на песню "Мариуполь"

Рок-группа "НАШИ" представила клип на песню "Мариуполь"

Состоялась премьера клипа "Мариуполь" рок-группы "НАШИ". Видео опубликовано в официальном телеграм-канале коллектива.

Клип на песню "Мариуполь" рок-группы "НАШИ". Видео © Telegram / Группа НАШИ

"В рамках тура "Своих не бросаем" мы выступали в Мариуполе. Увиденное там оставило такое сильное впечатление, что запись клипа на песню стала лишь вопросом времени", говорится в сообщении музыкантов.

В публикации также отмечается, что украинские боевики принесли в Мариуполь непрекращающийся хаос, ставя огневые позиции в домах, больницах, школах и детских садах. Кроме того, жители Мариуполя стали заложниками нацистов почти на три месяца, а сам город после тяжёлых боёв и пролитой крови стал символизировать веру в победу русских людей.

В Мариуполе итальянский художник нарисовал мурал в честь детей Донбасса

В Мариуполе итальянский художник нарисовал мурал в честь детей Донбасса

Тем временем сам Мариуполь активно восстанавливается, а жители постепенно возвращаются в город. Спустя год после его освобождения население выросло почти вдвое: со 170 тысяч человек до 270 тысяч.

Обложка ©

Telegram / Группа НАШИ

Юрий Лысенко
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