"Символ русского духа, символ воли людей": Рок-группа "НАШИ" представила клип на песню "Мариуполь"
Рок-группа "НАШИ" представила клип на песню "Мариуполь"
Состоялась премьера клипа "Мариуполь" рок-группы "НАШИ". Видео опубликовано в официальном телеграм-канале коллектива.
Клип на песню "Мариуполь" рок-группы "НАШИ". Видео © Telegram / Группа НАШИ
"В рамках тура "Своих не бросаем" мы выступали в Мариуполе. Увиденное там оставило такое сильное впечатление, что запись клипа на песню стала лишь вопросом времени", — говорится в сообщении музыкантов.
В публикации также отмечается, что украинские боевики принесли в Мариуполь непрекращающийся хаос, ставя огневые позиции в домах, больницах, школах и детских садах. Кроме того, жители Мариуполя стали заложниками нацистов почти на три месяца, а сам город после тяжёлых боёв и пролитой крови стал символизировать веру в победу русских людей.
Тем временем сам Мариуполь активно восстанавливается, а жители постепенно возвращаются в город. Спустя год после его освобождения население выросло почти вдвое: со 170 тысяч человек до 270 тысяч.
Telegram / Группа НАШИ