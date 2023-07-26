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26 июля, 14:03

Путин поручил законодательно определить понятия наставника и наставничества

Президент РФ Владимир Путин предложил законодательно определить понятие "наставник" и отрегулировать трудовые отношения, связанные с наставничеством. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, глава государства обратился к правительству с поручением обеспечить внесение в российское законодательство изменений, направленных на совершенствование правового статуса педагогических работников.

"Правительству Российской Федерации: б) представить предложения по внесению в законодательство РФ, в том числе в трудовое законодательство, изменений, направленных на определение понятий "наставник" и (или) "наставничество" и регулирование трудовых отношений, связанных с наставничеством в различных сферах деятельности", — говорится в тексте поручения.

Как уточняется, поручение члены Правительства РФ должны проработать и представить в виде предложений до 1 октября этого года.

Путин встретился с выпускниками пятого потока "школы губернаторов"

Путин встретился с выпускниками пятого потока "школы губернаторов"

Вместе с тем президент России предложил дополнительные меры социальной поддержки для школьных учителей. Глава государства поручил кабмину представить предложения о льготной ипотеке для педагогов.

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ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Николь Вербер
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