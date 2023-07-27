79-я годовщина освобождения Львова от фашистов: У "Галичины" и ВСУ — один конец Львов будет вновь освобождён от фашистских захватчиков. 26 июля, 22:40 Советские танки Т-34 на улицах Львова, Украина. 1944 год. Обложка © Getty Images / Sovfoto / Universal Images Group

79-я годовщина освобождения Львова от немецко-фашистских захватчиков, которая отмечается 27 июля, будет, конечно, же проигнорирована нынешним киевским нацистским режимом. Нынче во Львове другие герои: коллаборационист и приспешник Гитлера, ярый русофоб Бандера и предатели из гитлеровской дивизии СС "Галичина", вместе с германскими частями творившие зверства на оккупированной украинской земле. Именно в их честь на Украине переименовываются улицы, именно они объявляются героями и истинными патриотами. А предыдущий президент Незалежной Порошенко даже заявил, что основа нынешней украинской государственности — это Галичина. Неудивительно, что местное общественное объединение "Галицкая молодёжь" в этом году вместо прославления освободителей Львова от фашистов выпустило плакаты, на которых предатель из дивизии СС "Галичина", разгромленной советскими войсками в 1944 году, сквозь время протягивает руку боевику нынешних ВСУ под лозунгом "Одна борьба!".

"Галицкие СС-ы идут в бой!" — плакат дивизии с гербом дивизии СС "Галичина" и речью Гитлера. Фото © Wikipedia

Освобождение

Захватившие власть в Киеве последователи Гитлера и Бандеры не хотят вспоминать июль 1944-го. А между тем стоило бы вспомнить. Ведь освобождение Львова от немецко-фашистских оккупантов — одна из славных страниц истории Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Демонстрация украинских националистов против России и за свободную Украину в неизвестном украинском городе в 1941 году. Фото © Wikipedia

Львов был освобождён 27 июля 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской стратегической операции. Важную роль в ходе операции по освобождению города сыграло сражение за Броды. В районе этого города оборону держали восемь нацистских дивизий, включая дивизию СС "Галичина". Эта группировка была полностью окружена советскими войсками и ликвидирована.

Советские войска на улицах Львова во время боевых действий. Фото © Wikipedia

В ходе освобождения Львов почти не пострадал от разрушений. Для сохранения его уникальной архитектуры операция по его освобождению была задумана и проведена таким образом, чтобы по возможности вытеснить оттуда немцев, избежав массированных артиллерийских обстрелов, было запрещено и применение бомбардировочной авиации. Поэтому советское командование решило обойти Львов с двух сторон. В результате концентрических ударов 3-й гвардейской танковой армии с запада, 60-й армии с востока и 4-й танковой армии с юга нацистские отряды были выбиты изо Львова.

Солдаты Красной армии на улице Львова во время боёв за освобождение города. Фото © waralbum.ru

Национализм

Запад всегда стремился использовать жителей Львова и Западной Украины против России. Австрийская, а позднее и немецкая администрации стремились сделать жителей Украины своим орудием. Власти Австро-Венгрии стравливали украинское население Галиции с поляками, а спустя полвека нацисты агитировали галичан уничтожать евреев, русских и поляков. Гитлеровцы формировали из жителей этих территорий воинские группы, которые были задействованы в этнических чистках.

— С начала XX века Галичина была рассадником украинского национализма, причём имевшего внешних спонсоров. Сначала этот национализм поддерживался Австрией, затем Германией — ещё со времен Веймарской республики задолго до Третьего рейха. Сейчас известно, что лидеры украинских националистов Мельник и Бандера были завербованы абвером ещё в 1922 году. И сегодня мы видим там тот же самый украинской национализм, который живёт на тех же самых рассказах об особой породе украинцев — более длинноногих и высоколобых, чем неполноценные русские. И он тоже поддерживается внешними спонсорами — сейчас в лице Коллективного Запада, — рассказал исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.

Анти-Россия

После распада СССР Запад вновь начал готовить население Западной Украины к противостоянию с Россией. Для расширения географии неонацистских организаций на территории Украины США и страны Европы выделяли огромные ресурсы. На эти средства проводились марши "ветеранов" дивизии "Галичина", устраивались провокации против русского населения Украины. В 2014 году вскормленные Западом наследники эсэсовцев стали движущей силой государственного переворота.

Киевский режим сделал неонацистов официальным военным формированием и дал им возможность продолжить "миссию" своих предшественников — совершать военные преступления против мирного населения, руководствуясь своей человеконенавистнической идеологией. Сегодня, как и 79 лет назад, российские бойцы громят нацистских преступников. В честном бою наша армия уничтожает бандеровских палачей, спасая жителей Донбасса и Новороссии от угрозы геноцида.

В националистическом угаре украинские радикалы даже не осознают самоубийственность собственных действий. Если львовские нацисты считают, что у гитлеровской дивизии СС "Галичина" и нынешних боевиков ВСУ "одна борьба", то логично предположить, что и конец у "борьбы" "Галичины" и ВСУ будет один и тот же: полный разгром и освобождение Украины от нацистского режима.

— На мой взгляд, денацификация — это процесс, в результате которого откровенно нацистский режим, который утвердился в Киеве после 2014 года, должен смениться нормальной демократической властью. Поэтому логика денацификации диктует то, что и западные регионы Украины должны быть освобождены от нацистской власти, — считает Дмитрий Суржик.

Авторы Владимир Дюжий