В Кремле приветствуют работу, которую проделала ГД по интеграции новых регионов
Можно только приветствовать сложную и напряжённую работу, которую проделала Государственная дума в ходе весенней сессии, завершившейся накануне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается новых регионов и их интеграции во все сферы жизни нашей страны и оказание помощи участникам СВО, их родным и близким — это является абсолютным приоритетом всех ветвей власти. И можно приветствовать напряжённую и сложную работу, которую проделала палата парламента", — ответил представитель Кремля на вопрос, как президент РФ Владимир Путин оценивает работу парламента.
Ранее Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики РФ до 2025 года с учётом новых регионов. Российский лидер указал, что при корректировке необходимо "предусмотреть интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в сферу реализации государственной национальной политики РФ".
Shutterstock