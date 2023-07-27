В Кремле приветствуют работу, которую проделала ГД по интеграции новых регионов

Можно только приветствовать сложную и напряжённую работу, которую проделала Государственная дума в ходе весенней сессии, завершившейся накануне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается новых регионов и их интеграции во все сферы жизни нашей страны и оказание помощи участникам СВО, их родным и близким — это является абсолютным приоритетом всех ветвей власти. И можно приветствовать напряжённую и сложную работу, которую проделала палата парламента", — ответил представитель Кремля на вопрос, как президент РФ Владимир Путин оценивает работу парламента.