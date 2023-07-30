Хьюстон, у вас проблема: Экипаж NASA на МКС потерял связь с Землёй Американский Центр управления полётами внезапно остался без электричества, а значит, и без возможности наблюдать за космической станцией. 29 июля, 22:45 Центр управления полётами НАСА. Обложка © Wikipedia / Robert Markowitz

Вот почему радует, когда космическая деятельность является международной: взаимовыручка есть. Что произошло: в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне затеяли модернизацию. Это дело очень полезное: всё-таки этот великолепный центр построили всего через два года после полёта Гагарина, в 1963 году, то есть в самом начале космической эры человечества.

Так вот, когда с мыса Канаверал во Флориде запускают ракету, то до момента старта за этим следит расположенный рядом Космический центр Кеннеди, а уже после старта весь контроль передаётся в Хьюстон (это в Техасе). Именно в Хьюстоне находится их ЦУП (Центр управления полётами), их Mission Control. Вот какой он внутри. В целом просто вылитый наш ЦУП, и происходит там ровно то же самое: специалисты наблюдают, на какой высоте находится Международная космическая станция, с какой скоростью движется, где именно сейчас пролетает. Оттуда отслеживают, как со станцией стыкуется прибывший корабль, как он потом отстыковывается и возвращает астронавтов домой.

И так же, как ЦУПе в Королёве, 24 часа в сутки Хьюстон неусыпно держит связь с экипажем. Это принципиально важно для спокойствия всех: и астронавтов, и Земли. Поэтому отключение этой связи — нонсенс. Нельзя сказать, что это паника: люди, работающие в космической сфере, приучены не паниковать вообще никогда. Но это нештатная, неправильная ситуация.

МКС. Фото © Wikipedia / NASA

И именно это произошло 25 июля 2023 года из-за ремонта Johnson Space Center: в какой-то момент в здании Mission Control просто-напросто отключилось электричество. Пишут, что за всю 24-летнюю историю полёта МКС это первый такой случай. В итоге Хьюстон не видит станцию, а астронавты на орбите не могут связаться с Землёй и понятия не имеют, что там стряслось. Но благодаря тому, что МКС — это Международная космическая станция, уже через 20 минут экипажу обо всём спокойно сообщил российский ЦУП. Станция ни на секунду не оставалась без контроля с Земли. Пока за океаном решали свою проблему, в подмосковном Королёве благополучно продолжали наблюдать за ходом полёта.

У Хьюстона есть резервная система управления полётами на случай урагана и прочих стихийных бедствий, но, как сказал руководитель программы NASA на МКС Джоэл Монтальбано, ею до сих пор ещё никогда не приходилось воспользоваться вместо Mission Control. Сообщается, что запасной ЦУП вышел на связь со станцией через 90 минут после инцидента. Сложно сказать, насколько серьёзно потерять связь с людьми на околоземной орбите на полтора часа. В данном случае ничего не случилось, всё в полном порядке. Но всё равно совершенно ясно, что ничего подобного не хотелось бы.

Авторы Адель Романенкова