Ветеран звёздных войн: Астронавт Скотт Келли заявил, что Россию могут "выгнать" с МКС А ведь Международная космическая станция не только построена благодаря опыту нашей космонавтики, но и по сей день поддерживается на орбите двигателями российских кораблей 28 ноября, 01:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Zuma, © NASA

Кто такой Скотт Келли

Астронавт NASA Скотт Келли в свой первый космический полёт отправился на шаттле "Дискавери" спасать телескоп "Хаббл", у которого в тот момент полностью отказала система ориентации. Это было под Новый 2000 год, то есть в декабре 1999-го.

Скотт Келли, 1999 г. Фото © Wikipedia / NASA. Первый российский модуль Международной космической станции — "Заря". Фото © nkj.ru

К тому моменту на орбите уже год как находился первый российский модуль Международной космической станции — "Заря", — построенный Центром Хруничева по заказу и на деньги NASA и формально до сих пор принадлежащий США. К слову, запущенный летом 2021 года лабораторный модуль "Наука" — это копия "Зари", построенная Россией уже на свои средства, но много лет не находившая применения.

Небесполезно также знать, что орбита МКС расположена по отношению к земному экватору под углом 52 градуса — и это позволяет ей летать разве что над южными регионами России, в то время как территорию США она облетает и обозревает полностью. Точно так же летала станция "Мир". Именно этим объясняется намерение "Роскосмоса" расположить станцию РОСС уже на высокоширотной орбите (с наклонением 98 градусов), чтобы космонавты могли наконец как следует видеть в иллюминаторы собственную страну.

МКС. Фото © NASA

Скотт Келли после спасения "Хаббла" много лет служил в Звёздном городке, то есть в Центре подготовки космонавтов в подмосковном Королёве, а в 2007 году возглавил экипаж шаттла "Индевор". Астронавты тогда отправились на орбиту монтировать одну из ферм, на которых закрепляется конструкция МКС.

В 2010 году Келли полетел к МКС на корабле "Союз" вместе с космонавтами Александром Калери и Олегом Скрипочкой и проработал на станции почти полгода. За это время в числе прочих проделанных работ к станции, к примеру, пристыковали очередной прибывший российский космический грузовик "Прогресс".

Тогда программа Space Shuttle ещё работала (её закрыли в 2011 году), а значит, американские челноки ещё могли своими двигателями при необходимости поддерживать станцию на нужной орбите. Напомним, под действием притяжения Земли и трения об атмосферу МКС постоянно понемногу спускается вниз, и поэтому её нужно регулярно "приподнимать" с помощью двигательных импульсов. Когда челноков не стало, эта забота полностью легла на "Прогрессы", и существование Международной космической станции в этом смысле по сей день продолжает всецело зависеть от российских космических кораблей.

А самым продолжительным полётом в карьере Скотта Келли стал последний, четвёртый. В 2015 году он полетел на "Союзе" вместе с Геннадием Падалкой и Михаилом Корниенко. Тогда астронавт стал первым американцем, который провёл на орбите целый год. Более того, он превзошёл всех своих соотечественников по общей продолжительности полётов — 520 дней. Таким образом, благодаря миссии российского "Союза" Скотт Келли принёс родной Америке сразу два национальных рекорда.

Астронавт Скотт Келли и космонавт Михаил Корниенко на борту МКС. Фото © vesvks.ru

— Мы за всё время ни разу не поссорились. И в отношениях, и в совместной работе никаких проблем не было. У меня были проблемы с нашими ребятами, небольшое недопонимание, а с ним не было, мы работали весь год слаженно. Недопонимание и проблемы есть сейчас, — рассказал Лайфу космонавт Михаил Корниенко.

А вот Скотт Келли в 2016 году, уже после возвращения со станции, вместе с Сергеем Волковым и Михаилом Корниенко несёт цветы к памятнику Юрию Гагарину.

И всё это, похоже, не мешает астронавту довольно регулярно и довольно резко высказываться по поводу российского космоса.

Скотт Келли против "Роскосмоса"

Весной 2022 года Скотт Келли вступил в перепалку с Дмитрием Рогозиным. В частности, он написал в соцсети Twitter, что российская космическая программа "не будет стоить выеденного яйца" без денег, которые приносят ей контракты с другими странами. После этого он получил замечание от руководства NASA.

— Как американцы, каждый из нас пользуется свободой слова и вы все имеете право высказывать своё мнение. Однако, пожалуйста, знайте, что ваши слова как бывших астронавтов NASA имеют дополнительный вес, и нападки на наших российских партнёров наносят ущерб нашей текущей миссии, — гласило электронное письмо, разосланное всем бывшим астронавтам NASA.

Скотт Келли тогда заявил, что прислушался к этим словам.

— Да, я видел электронное письмо и отступился от Рогозина. Я не был обязан это делать, но я уважаю NASA, позицию NASA и того, кто отправил письмо, — цитировало астронавта издание Futurism.

Теперь Дмитрий Рогозин уже не во главе "Роскосмоса", но NASA и его позиция остались на своём месте. Тем не менее при всём заявленном уважении Келли к американскому космическому агентству 21 ноября 2022 года в интервью тому же изданию Futurism астронавт пообещал "безрадостное будущее" российской космонавтике. Он выразил мнение, что Россия добровольно никогда не покинет Международную космическую станцию, что Россия получает много денег за запуски в космос иностранных аппаратов. Более того, Скотт Келли не исключил, что США могут прекратить сотрудничество с Россией.

— Я не знаю технически, как это будет развиваться, но я думаю, что есть вещи, которые они (российские партнёры. — Прим. Лайфа) потенциально могут сделать, что заставит нас просто выгнать их, — говорит астронавт.

Я с ним веду по этому поводу оживлённую переписку и практически на ножах нахожусь по поводу его высказываний, по поводу его позиции. Меня абсолютно не устраивает. Этого следовало ожидать, он полковник американской армии, но у него совершенно голову снесло от этой пропаганды, которую на них там вешают. Это труба, с ним спорить практически невозможно Михаил Корниенко Лётчик-космонавт, Герой России

Что говорит руководство

Стоит напомнить, что после недавней смены руководства "Роскосмоса" новый глава космического агентства Юрий Борисов заявил, что российская сторона сама намерена выйти из проекта МКС "после 2024 года".

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-18". Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

С одной стороны, ясно, что в случае ухода с МКС до постройки новой станции Россия на несколько лет лишится своей пилотируемой программы. С другой, возникает и вопрос о том, каким образом зарубежные партнёры будут удерживать станцию на орбите без российских грузовиков. У них есть корабли Cygnus, но они не в состоянии заменить "Прогрессы", и дело даже не в том, что у них менее мощные двигатели, а в том, что у них просто не предусмотрено достаточного запаса топлива.

И есть ещё один вопрос: двигатели "Прогрессов" непременно понадобятся и тогда, когда настанет час затапливать Международную космическую станцию: без этих импульсов её ждёт неконтролируемое падение на Землю.

— У меня есть все основания верить, что наши российские партнёры на МКС собираются участвовать в её своде с орбиты, — сказал глава NASA Билл Нельсон в сентябре 2022 года на Международном астронавтическом конгрессе (на который, к слову, Россию не пригласили).

То есть пока астронавт "выгоняет" Россию с Международной космической станции, руководитель NASA надеется на продолжение сотрудничества с "Роскосмосом". Космонавт Михаил Корниенко, со своей стороны, тоже выразил надежду, что совместная работа на МКС продолжится как минимум до тех пор, пока Россия не построит первый блок своей новой пилотируемой станции.

Авторы Адель Романенкова