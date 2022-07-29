Нет России — нет МКС: Затопят ли станцию после 2024 года Прекращение работы российского сегмента неизбежно означает потерю возможности корректировать орбиту. Станция начнёт падать. Самое интересное, что в середине 2020-х она будет падать заметно быстрее. 28 июля, 21:40 Фото © Heritage Space / Heritage Images via Getty Images

Почему МКС нужно постоянно приподнимать

Если стараться объяснять максимально простым языком, то, наверное, можно сказать так: Международная космическая станция падает всё время. Почему она падает? Дело не только в притяжении Земли, а ещё и в том, что на высоте полёта станции (а это чуть выше 400 километров) всё-таки имеется кое-какая атмосфера. И даже не кое-какая, а по своему воздействию на станцию — ещё какая.

МКС летит со скоростью 7,6 километра в секунду. У поверхности Земли это уже считается гиперзвуком. И на такой скорости трение о, казалось бы, разреженные верхние слои атмосферы очень ощутимо. Оно тормозит станцию, поэтому МКС постоянно снижается, и, если ничего не делать, она просто упадёт. Вот, к примеру, как выглядит кривая этого снижения. Те участки, на которых она резко идёт вверх, — это моменты коррекции орбиты, то есть её возвращения на нужную высоту.

График снижения и коррекции орбиты МКС. Фото © LIFE

Но есть одно обстоятельство, которое очень сильно влияет на скорость этого торможения и, соответственно, на частоту необходимых коррекций. И это — солнечная активность.

Как работа МКС зависит от Солнца

Солнечное излучение воздействует на верхние слои атмосферы. Что оно делает: оно выбивает из атомов электроны и таким образом превращает их в ионы. А выбитые электроны болтаются сами по себе. Поэтому есть такое понятие — ионосфера. Это та верхняя часть атмосферы, где, собственно, такое и происходит. Начинается она примерно на высоте 60 километров (в мезосфере) и простирается до нескольких тысяч. То есть там, где ещё есть атомы как таковые, там их и ионизирует ультрафиолетовое и прочее излучение.

Основной, самый заметный для нас в масштабах нашей жизни солнечный цикл составляет 11 лет. Принято считать его началом момент минимума активности, а следующий минимум — его концом и началом нового цикла. Соответственно, где-то посередине между ними — момент пика.

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Обычный, спокойный солнечный ветер несёт в атмосферу свои заряженные частицы на скорости 300–600 километров в секунду. Только представьте. И это ещё минимум. А, к примеру, во время так называемых протонных событий (внезапного выброса из Солнца протонов на пике его активности) они несутся на скорости от 10 ТЫСЯЧ километров в секунду до практически скорости света (а она составляет 300 тысяч километров в секунду).

И чем интенсивнее этот поток солнечных частиц, тем сильнее они разогревают, ионизируют атмосферу, заполняют её свободными электронами и увеличивают общую плотность верхних слоёв. Протонная вспышка делает эту плотность на порядок выше. Отсюда и более сильное трение об эту атмосферу какого-либо объекта, который в ней летит.

Почему лучше затапливать МКС именно в 2024–2025 годах

В 2011 году Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова опубликовал данные о поведении на орбите спутников "Интеркосмос-19", "Метеор-1-2" и "Космос-1154" в 1980–1990-е годы. Оказалось, на пике 22-го цикла, который пришёлся на конец 80-х – начало 90-х — орбиты аппаратов снижались заметно быстрее.

Нетрудно догадаться, что в точности то же самое происходит и с 400-тонной Международной космической станцией. А это значит, что во время пика солнечной активности её надо намного чаще приподнимать, тратить на это топливо и так далее.

Но с другой стороны, это автоматически означает и ещё одну вещь: если стоит задача затопить станцию, то это намного легче сделать именно на пике солнечной активности: плотная атмосфера сама проделает многое из того, ради чего при спокойном Солнце придётся лишние несколько раз включать двигатели для снижения.

Так вот, сейчас у нас с вами идёт 25-й солнечный цикл. Начался он примерно одновременно с пандемией — в декабре 2019 года — и закончится где-то в 2030-м. И учёные подсчитали, что пик этого цикла придётся на 2024 год.

Что характерно: именно 2024 год фигурирует в заявлениях о прекращении работы России на МКС. Правда, новый глава Роскосмоса Юрий Борисов сказал, что принято решение уходить с орбиты "после 2024 года".

Затопят ли МКС после ухода России

По всей видимости, да. Почему? На сегодняшний день возможностей зарубежных космических кораблей ни для поддержания орбиты станции, ни даже для её затопления — абсолютно недостаточно. Из возможных вариантов есть грузовой корабль Cygnus и корабли Dragon от SpaceX. Но ситуация такова, что у одного из них на данный момент не хватает топлива на изменение орбиты, потому что оно для этих целей не предусмотрено. Оно предусмотрено в основном на стыковку и спуск, а того, что остаётся сверх этого, — слишком мало.

Фото © NASA via Getty Images

Cygnus недавно дал тестовый коррекционный импульс, но он очень маленький, для полноценной коррекции орбиты таких импульсов понадобится много, и возникает вопрос, где они возьмут для этого столько топлива. А дозаправляться из тех запасов, которые есть на МКС, эти корабли тоже не могут, потому что эта система дозаправки работает только с российскими "Прогрессами". И только в российских "Прогрессах" заранее продуманы достаточные запасы на то, чтобы и своими двигателями ускорять (и таким образом приподнимать) станцию, и разворачивать её для этого как надо (что принципиально важно), и жёстко поддерживать в нужном положении, чтобы её не начало неконтролируемо закручивать.

В связи с этим возникает вопрос, что, собственно говоря, партнёры думают делать после ухода России с орбиты. Смогут ли они своими силами хотя бы по-человечески затопить станцию или её действительно ждёт неконтролируемое падение, которым пугал Дмитрий Рогозин? Притом если Россия уйдёт, скажем, в 2025 году, то Солнце ещё будет активно, и будет значительно легче затопить станцию. А вот если пик будет пропущен, то это означает только одно: мы уходим, а вы как хотите — так и затапливайте.

Впрочем, Юрий Борисов сказал главе государства, что российская сторона, прощаясь, выполнит все обязательства перед партнёрами. Это даёт смутную надежду на участие "Прогрессов" в том, чтобы проводить Международную космическую станцию в последний путь.

Фото © NASA Поддерживаете ли вы уход России с МКС? 0 Да Нет Грустно, но неизбежно

Авторы Адель Романенкова