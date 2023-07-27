Украинский дипломат в Сеуле избил клиентов, работника бара и полицейского

Полиция Сеула задержала одного из сотрудников украинского посольства в столице Южной Кореи после устроенной им в баре пьяной драки. О ситуации рассказало украинское издание "Лига.Новости".

Инцидент произошёл в районе Итэвон. По информации журналистов, украинский дипломат сперва устроил потасовку с клиентами заведения на улице, а потом нанёс удар и работнику бара, который вышел наружу, чтобы уладить конфликт. На место происшествия прибыла полиция, но агрессивный мужчина не испугался стражей порядка и атаковал одного из них.

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко в соцсетях заявил, что внешнеполитическое ведомство Украины немедленно отзовёт своего сотрудника из командировки в Южной Корее и вернёт его домой.