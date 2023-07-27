Не человеческие тела: Агент ЦРУ раскрыл правду о внеземных биоматериалах Бывший высокопоставленный офицер американской разведки и двое лётчиков под присягой сообщили Конгрессу США всё, что им известно о контактах с внеземной цивилизацией. 27 июля, 14:35 Фото, снятое пилотами ВМС, показывает взаимодействие с "неопознанными воздушными явлениями". Обложка © Youtube / The Guardian

В распоряжении Пентагона есть образцы внеземного биоматериала, извлечённого из рухнувших на Землю неопознанных космических аппаратов, заявил на публичных слушаниях в Конгрессе США бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Граш. Напомним, ранее в интервью изданию Nation News он рассказал, что его коллегам приходилось обнаруживать "мёртвых пилотов" внутри разбившихся внеземных космических кораблей. В Конгрессе Граша спросили, были ли эти "мёртвые тела пилотов" человеческими.

Не человеческие, и это было заявление людей, непосредственно владеющих информацией по этой программе (секретной программе Пентагона по исследованию внеземных явлений. — Прим. Лайфа), с которыми я разговаривал и которые до сих пор продолжают работать в этой программе Дэвид Граш Бывший агент ЦРУ

В его адрес последовал вопрос о каких-либо фотографиях, видео либо других документальных подтверждениях. Господин Граш ответил, что по этому поводу хотел бы переговорить in a skiff, что значит "конфиденциально".

Помимо экс-агента ЦРУ американские законодатели допросили ещё двоих человек, которые высказывались о встречах с внеземным разумом. Это бывший лётчик-истребитель Райан Грейвс и ветеран Военно-морского флота США, экс-командир эскадрильи "Чёрные асы" Дэвид Фрейвор.

Райан Грейвс утверждает, что в 2014 году во время своего полёта на истребителе F/A-18 Super Hornet чуть не столкнулся с неопознанным летающим объектом. По его словам, он наблюдал "тёмно-серый куб внутри прозрачной сферы". Пилот заверил, что подобные явления наблюдали и другие знакомые ему лётчики и некоторые из загадочных объектов зависали в воздухе на 12 часов подряд.

Дэвид Фрейвор — это тот лётчик, который, по его собственным словам, в ноябре 2004 года видел знаменитый "объект Тик-Так": белый, овальный, похожий на драже НЛО. Он рассказывал, что не мог снять видео по причине отсутствия на борту нужной для этого камеры, однако вылетевший после него на таком же истребителе другой лётчик, Чад Андервуд, запечатлел объект с помощью бортовой инфракрасной камеры FLIR. Это снятое видео известно как FLIR video, и оно стало одним из трёх знаменитых роликов, опубликованных недавно в США, так называемых Pentagon UFO videos.

Авторы Адель Романенкова