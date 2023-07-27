Путин подарил президенту Зимбабве вертолёт Ми-38

Российский лидер Владимир Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолёт ещё в 2022 году. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение Министерства информации африканского государства в "Твиттере".

Подаренный Россией президенту Зимбабве вертолёт. Фото © Министерство информации Зимбабве

"Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту Мнангагве президентский вертолёт", — гласит сообщение министерства. Там писали, что винтокрылая машина должна быть в скором времени доставлена в Зимбабве. По кадрам видно, что это Ми-38.

За комментарием журналисты РИА "Новости" обратились к Пескову. Представитель Кремля коротко заметил: "Это было в прошлом году".