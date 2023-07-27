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27 июля, 18:13

Путин подарил президенту Зимбабве вертолёт Ми-38

Песков: Вертолёт президенту Зимбабве Мнангагве подарили ещё в прошлом году

<p>Подаренный Россией президенту Зимбабве вертолёт. Фото © <a href="https://www.infomin.org.zw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство информации Зимбабве</a></p>

Подаренный Россией президенту Зимбабве вертолёт. Фото © Министерство информации Зимбабве

Российский лидер Владимир Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолёт ещё в 2022 году. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение Министерства информации африканского государства в "Твиттере".

Подаренный Россией президенту Зимбабве вертолёт. Фото © Министерство информации Зимбабве

Подаренный Россией президенту Зимбабве вертолёт. Фото © Министерство информации Зимбабве

"Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту Мнангагве президентский вертолёт", — гласит сообщение министерства. Там писали, что винтокрылая машина должна быть в скором времени доставлена в Зимбабве. По кадрам видно, что это Ми-38.

За комментарием журналисты РИА "Новости" обратились к Пескову. Представитель Кремля коротко заметил: "Это было в прошлом году".

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Ранее сегодня Владимир Путин на встрече с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы государства и Парламента в стране. Перед этим глава РФ уже успел пообщаться с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.

Юрий Лысенко
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