Путин подарил президенту Зимбабве вертолёт Ми-38
Песков: Вертолёт президенту Зимбабве Мнангагве подарили ещё в прошлом году
Российский лидер Владимир Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолёт ещё в 2022 году. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение Министерства информации африканского государства в "Твиттере".
"Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту Мнангагве президентский вертолёт", — гласит сообщение министерства. Там писали, что винтокрылая машина должна быть в скором времени доставлена в Зимбабве. По кадрам видно, что это Ми-38.
За комментарием журналисты РИА "Новости" обратились к Пескову. Представитель Кремля коротко заметил: "Это было в прошлом году".
Ранее сегодня Владимир Путин на встрече с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы государства и Парламента в стране. Перед этим глава РФ уже успел пообщаться с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.