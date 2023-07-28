Ритуальщики проглядели скачок цен на гробы и кремацию в России
Владелец похоронного бюро Шелягов не заметил роста цен на гробы и кремацию
Стоимость гробов, кремации и похоронных услуг не претерпела серьёзных изменений, заявил изданию "Подъём" владелец похоронной компании "Ритуал.рус" Олег Шелягов, комментируя сведения Росстата о росте цен на 38% в данном сегменте рынка за последний год.
"Странное наблюдение. Мы не понимаем критериев, по которым они считали. Крематории в большинстве частные, как там идёт ценообразование? Есть же цена за сжигание, а есть за комплекс — бригада, зал прощания и соответствующие атрибуты. Гроб — там десятки вариантов", — пояснил он.
Шелягов уверен, что показания были неправильно сняты ведомством, поэтому не стоит на них ориентироваться. По его словам, ценник ритуальных салонов может колебаться как от экономвариантов, так и подниматься до космических сумм. Поэтому не ясно, что за основу бралось при составлении статистики, недоумевает собственник компании.
Ранее Росстат отчитался о том, в каких сферах произошло удорожание продукции и услуг и ждать ли дальнейших скачков. Так, на первом месте импортная бытовая техника и электроника. Ослабление рубля, сокращение складских запасов, приобретённых по старым ценам, будут драйверами дальнейшего роста её стоимости. На втором месте — бензин. Третью строчку занимают авиаперелёты и туристические путёвки.
ТАСС / Владимир Смирнов