Ритуальщики проглядели скачок цен на гробы и кремацию в России

Стоимость гробов, кремации и похоронных услуг не претерпела серьёзных изменений, заявил изданию "Подъём" владелец похоронной компании "Ритуал.рус" Олег Шелягов, комментируя сведения Росстата о росте цен на 38% в данном сегменте рынка за последний год.

"Странное наблюдение. Мы не понимаем критериев, по которым они считали. Крематории в большинстве частные, как там идёт ценообразование? Есть же цена за сжигание, а есть за комплекс — бригада, зал прощания и соответствующие атрибуты. Гроб — там десятки вариантов", — пояснил он.

Шелягов уверен, что показания были неправильно сняты ведомством, поэтому не стоит на них ориентироваться. По его словам, ценник ритуальных салонов может колебаться как от экономвариантов, так и подниматься до космических сумм. Поэтому не ясно, что за основу бралось при составлении статистики, недоумевает собственник компании.