Кандидат наук раскрыла парням самый надёжный способ выйти из френдзоны

Молодой человек, состоящий с девушкой в дружеских отношениях, почти никогда не будет вызывать у неё интерес в романтическом плане и наверняка останется во френдзоне. Единственным вариантом здесь может быть откровенный разговор с подругой, в котором будет озвучена заинтересованность в близости. Об этом рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

"Если есть отношения с девушкой и они дружеские, то на 98% вы девушке неинтересны как мужчина. Выйти из этих отношений практически нереально, кроме как завершить их", — объяснила психолог в беседе с РИАМО.

Эксперт посоветовала пойти на откровенный разговор с девушкой, это самый лучший способ расставить точки над "i". Подруга вовсе не обязательно откажет молодому человеку в его чувствах, отметила Сулим. По словам специалиста, в прошлом девушки могли быть непростые ситуации, из-за которых она боится новых отношений. Вполне возможно, что она сама хотела бы близости с другом, но ей мешают внутренние противоречия.

Кандидат наук добавила, что в некоторых разновидностях френдзоны девушка просто использует своего друга для эмоциональной и материальной помощи. С такими барышнями, считает Сулим, тем более не стоит бояться откровенного диалога, в котором можно прямо объяснить свои намерения.