Как понять, что не нравитесь мужчине и навечно останетесь во френдзоне: 5 признаков

Достаточно часто бывает, что девушки тешат себя ложными надеждами при общении с симпатичными для них мужчинами. А те видят в женщинах только подружек. Почему так происходит? Лайф обсудил проблему с психологом Эленой Гамаюн и выяснил, что причин для такого поступка может быть несколько. Первый вариант: барышня интересна как человек или в чём-то парню выгодна. То есть она удобная: хороший собеседник, помогает по работе или на неё можно сливать свой негатив. Второй: мужчина лишь иногда проводит с женщиной время, а та уже считает их парочкой.

Если вы никак неинтересны — ни внешне, ни внутренне, тогда второй вариант: он просто не общается Элена Гамаюн Психолог

Например, барышня думала, что у них свидание. А кавалер взял да и пришёл на место встречи с друзьями. Зачем он так сделал? Потому что женщина его не привлекает, он не хочет с ней общаться. Часто такой "друг" не перезванивает, не отвечает на СМС и просто пропадает. И это явный признак, что мужчине девушка не понравилась. А какие могут быть ещё?

Прямо говорит, что вы друзья

Некоторые парни, даже зная, что нравятся определённым девушкам, всё равно продолжают с ними дружить. Это называется френдзоной. Поступает так кавалер потому, что она его сексуально и внешне, как угодно, как женщина не привлекает, он считает её подругой. Как это проявляется? Мужчина не приближается, не посылает никаких сексуальных сигналов, не старается прикоснуться по-особому, посмотреть в глаза и не пытается быть именно сексуально привлекательным.

Не стесняется своих недостатков

При встрече с женщиной, которая нравится, тот свои недостатки скрывал бы, пытался бы производить хорошее впечатление. А просто с подругой зачем стараться? Мужчина может встретить в какой-нибудь старой одежде и непричёсанный. Некоторые девушки увидят в такой раскрепощённости символ близости. Но эксперт уверяет: обольщаться не стоит. С женщинами, с которыми мужчины хотят быть, парни стараются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле.

Те, кто нам нравится именно в партнёрстве, именно как сексуальный объект, как женщина, с которой хочется быть вместе, они стараются выглядеть лучше, чем есть на самом деле Элена Гамаюн Психолог

Аромантичный

Также стоит обратить внимание на то, что и как говорит спутник. Если мужчина не кокетничает и не флиртует, а ведёт весёлый, но дружественный разговор, то это очевидный признак отсутствия симпатии. Такой мужчина может вспомнить о подруге только тогда, когда ему нужно.

Рассказывает о своих отношениях с другими

Если женщина мужчину не привлекает, он не станет с ней флиртовать. Фото © Freepik

Следующий признак — рассказывает о своих любовных похождениях или приключениях с другими женщинами. То есть по-дружески делится историями о симпатиях, говорит, где и кому он нравится или кто ему.

Не пытается сблизиться