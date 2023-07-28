МИД РФ считает недальновидным признание Италией голодомора геноцидом Украины

Москва расценивает признание голодомора геноцидом украинского народа как свидетельство недальновидной русофобской политики официального Рима. Так прокомментировала соответствующую резолюцию сената Италии официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Рим совершенно не принимает в расчёт свыше шести миллионов русских, ставших жертвами голода 1921–1922 гг. в российском Поволжье. Предлагаем итальянским гражданам поинтересоваться у своего правительства: подобное игнорирование фактов вызвано незнанием мировой истории или имеет место неприкрытая сегрегация людей по национальному признаку?" — отметила дипломат, добавив, что подобные решения итальянских законодателей отдаляют перспективы нормализации российско-итальянских отношений.

По оценке Захаровой, очевидно, что продолжение линии на "украинизацию" политического класса и социума Италии может привести к принятию парламентом страны резолюций об увековечении памяти лидеров украинских националистов Симона Петлюры или Степана Бандеры.